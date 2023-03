Psicóloga estima creencias religiosas y culturales pueden interferir con el empoderamiento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga Gisela Eusebio señala que las creencias religiosas pueden interferir con el empoderamiento de las personas, ya que son capaces de convertirse en distractores y restar energía al proceso de autoconocimiento.

“Las creencias religiosas y culturales aprendidas de nuestros antepasados, todo eso puede, porque el empoderamiento es esa oportunidad que todos tenemos de desatar nuestro poder interior, nuestra energía”, indicó.

Según Eusebio, el empoderamiento es la oportunidad que todos tenemos para desatar nuestro poder interior y energía, que comienza por un proceso de autoconocimiento en el que debemos saber quiénes somos realmente.

En tal sentido, comentó que para lograrlo es necesario desactivar todos los distractores y elementos que restan energía, como los sentimientos de culpa y defensas que arrastramos de generación en generación.

Eusebio realizó estas afirmaciones durante un diálogo con la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“Ese conocimiento está en desactivar todos estos distractores, todos los elementos que restan energía, que en muchas ocasiones yo no soy suficiente o no soy la persona, el sentimiento de culpa y todas esas defensas que se arrastran de generación en generación, porque estos son elementos que quitan el poder, porque tú le estás dando fuerzas a otros elementos y no estás reconociendo que tienes los elementos para tirar para adelante”, comentó.

En ese orden, enfatizó que muchas creencias al ser aprendidas de los antepasados se convierten en elementos que quitan poder en lugar de reconocer que cada persona tiene todo lo necesario para avanzar y alcanzar sus objetivos.

Asimismo, señaló la importancia de reconocer el poder interior que cada persona tiene y desactivar los elementos que lo impiden para alcanzar una vida plena y satisfactoria.

El miedo

La especialista precisó que el miedo es algo innato de los seres vivos, por eso es necesario convertirlo en un recurso para avanzar y una forma de hacerlo es con el conocimiento.

“El conocimiento da poder, en muchas ocasiones los miedos son sinónimo de desconocimiento, pero luego que tenemos el conocimiento tenemos un círculo de apoyo, los miedos desaparecen y por eso es que importante cuando uno quiere empoderarse seguir una serie de pautas que nos ayudan a mantener ese poder”, expuso.

