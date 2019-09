Psicóloga dice mujeres maltratadas no abandonan su verdugo pensando que la pareja cambiará

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga y terapeuta clínica Lauri Peña dijo que las mujeres maltratadas no abandonan a sus verdugos porque el amor que sienten por su compañero les hace pensar que en algún momento la pareja podría cambiar.

“Nosotras las mujeres muchas veces porque amamos, siempre entendemos que el hombre o nuestra pareja va a cambiar, le damos todas las oportunidades y sin querer entonces comenzamos a ser maltratadas de forma emocional, verbal y finalmente, físicamente”, expuso la experta en terapia ocupacional mientras era entrevista para Atrévete a transfórmate con Lolita Suárez que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Peña sostuvo que cuando el hombre ame a la mujer como dice la biblia, que la ame y no ame a más nadie, las féminas serán sumisas y amorosas, al tiempo de afirmar que en la niñez se aprenden patrones y conductas que al llegar a la adultez pueden parecer normales.

La especialista en intervención de crisis aseguró que hay modelos que permiten identificar cuando un hombre puede llegar a tener conductas agresivas, de acuerdo a las prohibiciones que realiza y cuestionamientos sobre situaciones de persecución e intensidad.

La profesional de la conducta expuso que “esas inseguridades que no se trabajan, esos patrones que no se le pone atención, entonces cuando ya entra en la parte de la pre adolescencia, adultez, van a tener su pareja subyugada, tú me perteneces, como si se trata de algo que se compró en una tienda”.

Peña indicó que en ocasiones las mujeres provocan que ese tipo de conductas en el hombre sean manifiesta y vayan en incremento, porque a veces se tiene la errada percepción de que las cosas deben de darse como lo aprendí o como lo viví.

La terapeuta clínica invitó a los hombres y a las mujeres a conocer su pareja antes de entrar en una relación que pueda convertirse en duradera, debido a que las relaciones prematuras se pueden convertir en un calvario de no ser la persona correcta.

