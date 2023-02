Psicóloga destaca importancia de estimular el talento y cualidades positiva de niños

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica Alejandrina de los Santos destacó la importancia de estimular el talento y fortalecer las cualidades positivas de los niños, porque eso le abrirá las puertas a una mejor versión de ellos en el futuro.

Mencionó que la estimulación que reciben los pequeños ayuda a identificar y explotar sus habilidades; por tanto, exhorta a los padres celebrar junto con ellos sus buenas actuaciones.

De igual forma, sostuvo que ante actuaciones incorrectas los padres no deben rechazar a los niños, sino su conducta: “te quiero, te valoro, pero lo que hiciste no está bien y lo vamos a corregir”.

“La reprimenda positiva es aquella en la que nosotros le enseñamos los valores, enseñarle al niño que debe hacer o no, respetando su dignidad, respetando a él como persona, porque a veces corregimos y no los respetamos”, indicó.

“Tú lo vas a corregir y le vas a decir, no puedes hacer esto, pero no le puede decir, no te quiero porque tú hiciste esto”, comentó De los Santos durante un diálogo con la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

La psicóloga aseguró que la buena crianza es una herramienta que ayuda a disminuir la violencia familiar y social, además de algunos trastornos

“Pero al contrario, cuando nosotros golpeamos, cuando pellizcamos, eso es lo que nosotros enseñamos y en el futuro, en la adolescencia, en la adultez y en el diario vivir, tenemos la violencia intrafamiliar, porque viene siendo biológica, se aprende desde la niñez”, comentó.

