Psicóloga aconseja a padres no cerrar puertas de terapias por negativa de sus hijos a asistir 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga Laurie Peña aconsejó a los padres no cerrar de inmediato la puerta a la terapia, cuando un hijo muestra resistencia a asistir a las sesiones.

La psicóloga subrayó que en estos casos es importante que los progenitores consideren la posibilidad de negociar con sus hijos, ya que la apertura al diálogo y la flexibilidad son claves para abordar la resistencia de los jóvenes a la terapia.

Sostuvo que permitirles participar en la toma de decisiones y brindarles cierto control sobre la situación, se puede fomentar una actitud más receptiva hacia el proceso terapéutico.

“Cuando te dice el paciente que no quiere ir, lo que usted debe de hacer es pedirle que vaya una sola vez: Compláceme, que yo pueda llevarte una sola vez, si después de ahí no te gusta, no vamos más, pero no le des la opción a cerrar”, expresó.

La profesional de la salud realizó estas declaraciones al ser entrevistada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Durante el diálogo, la psicóloga destacó la importancia de que los padres también consideren someterse a sesiones terapéuticas. En ese sentido, sugirió que para ofrecer un apoyo efectivo a los hijos, los padres deben reflexionar sobre su propia disposición a participar en procesos terapéuticos.

“También mamá y papá, si ustedes no han hecho terapia, yo le recomendaría que los hicieran, porque a veces queremos llevar a nuestros hijos a terapia, pero no queremos ser tratados, entonces todo eso habla mucho de lo que en un momento yo le brindo a mis hijos”, expresó.