PRSC fijará fecha y lugar de asamblea para elegir nuevas autoridades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Comisión Ejecutiva (CE) del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) fue convocada para el domingo 29 de abril próximo a las 9:00 de la mañana para escoger la fecha, lugar, modalidad y la comisión organizadora de la Asamblea Nacional Ordinaria que escogerá a las nuevas autoridades de esa organización política.

La convocatoria, firmada por el presidente del PRSC, ingeniero Federico Antún Batlle (Quique), y el secretario general, Ramón Rogelio Genao, indica que la reunión se celebrará en la sede principal de la organización, ubicada en la Avenida Tiradentes, de la Capital.

La agenda de la reunión también incluye otros puntos, como la verificación del quórum por el secretario general; apertura de la sesión a cargo del presidente; lectura, conocimiento y aprobación del acta anterior; informe del presidente; turnos libres y clausura de la sesión por el presidente del partido.

Quique Antún y Ramón Rogelio Genao explican que la convocatoria se hizo en atención al artículo 33, acápites b y o, del Estatuto del PRSC, “aprobado en la Asamblea Nacional Extraordinaria del 8 de diciembre del año 2013, y modificados en la Asamblea Nacional Extraordinaria del 22 de febrero del año 2015”.

“Se convoca a los miembros de la Comisión Ejecutiva, integrada por los miembros de ese órgano, más los miembros del Directorio Presidencial, de la Comisión Política Nacional del partido, y en calidad de miembros ex oficio, los legisladores electos en el 2016 en la boleta del PRSC que no son miembros del órgano, a una reunión ordinaria de trabajo que se efectuará el domingo 29 de abril del 2018, a las 9:00 a.m., a celebrarse en el local nacional del PRSC, ubicado en la avenida Tiradentes esquina Héctor Homero González Vargas, (antigua San Cristóbal), Distrito Nacional”, expresa la convocatoria.

