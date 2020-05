Proyecto sobre 30% fondos de las AFPs, aún sin informe de 2 de 3 comisiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El proyecto de ley mediante el cual se pretende entregar el 30% de los fondos de las AFPs a los trabajadores suspendidos no ha sido aprobado en la Cámara de Diputados porque está pendiente de que, de forma independiente, las tres comisiones apoderadas rindan su informe al hemiciclo, al que corresponde tomar la decisión final.

Hasta ahora sólo la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados rindió un informe favorable, pero aclarando que esto no significa la validación del proyecto, que debe seguir el curso del procedimiento establecido en dicha institución.

La precisión sobre el tema la ofrecieron la vicepresidenta de la Comisión de Seguridad Social y actualmente presidenta en funciones, la diputada Mirna Tejeda y el diputado Elpidio Báez.

Tejeda, quien presidió la reunión en que la Comisión de Seguridad Social de la cámara baja conoció el proyecto, dijo que como casa de la democracia, una parte de los diputados presentes propuso que se escucharan los sectores involucrados, como establecen los reglamentos del hemiciclo.

“Un grupo de legisladores dijo que no, que el proyecto se aprobara pura y simple y que se llevara al pleno, cosa que no es posible porque hay otras 2 comisiones más que están apoderadas y hasta que no rindan sus informes, entonces el hemiciclo no lo puede conocer”, explicó al indicar los procedimientos parlamentarios.

Asimismo, precisó que corresponde al cuerpo del hemiciclo la facultad de conocer el proyecto de ley, que para ser aprobado tendría que recibir el voto favorable de la mayoría de los integrantes de las tres comisiones apoderadas de su conocimiento en la Cámara de Diputados.

A seguidas y para que no quedara duda alguna sobre la actual situación de la pieza, la legisladora afirmó que el citado proyecto “está en el embrión, no se ha aprobado para que pueda ser ejecutado”.

Por su parte, el diputado Elpidio Báez coincidió con su colega Tejeda en cuanto a que el proyecto fue sometido a estudio de tres comisiones permanentes y en ese sentido puntualizó que “el informe de una comisión no está sujeto a otra comisión” porque cada una actúa de forma independiente.

En cuanto a las razones por las cuales el proyecto fue sometido a la consideración de tres comisiones diferentes, Báez explicó que como la seguridad social es compleja, tiene también aspectos relativos al soporte financiero que deben discutidos y analizados por separado.

Preguntado sobre la forma en que votó en la Comisión de Seguridad Social, de la cual forma parte y si fue para apoyar la devolución de parte de los fondos, el legislador dijo que al cierre de las votaciones lo que prevalece no es el voto individual sino lo que haya decidido la mayoría.

Representantes de diferentes sectores de la sociedad que siguen de cerca ese proceso han expresado preocupación, al igual que dirigentes sindicales, de que se pueda poner en peligro el derecho de los trabajadores a su retiro cuando lleguen al final de su vida productiva si se dispone de los fondos de las pensiones.

