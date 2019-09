Proyecto 100 por 100 con Papá en EEUU respalda a Kuki Morel para diputado ultramar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DIARIO, Cranston, Rhode Island.- El proyecto 100 X 100 con papá celebró aquí un encuentro en apoyo y respaldo a la candidatura del actual diputado de ultramar José Morel (Kuki).

El mismo contó con una delegación de diferentes secciónales de la circunscripción No. 1 del exterior que abarca en los Estados Unidos a New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts, y Rhode Island, entre otros.

El evento contó como anfitriones con los coordinadores de Rhode Island y Massachusetts, el Ingeniero Juan Novoa y Luis Cabral, respectivamente, además el director general de estrategia del proyecto, Pedro A. Herrera.

El diputado José Morel ( Kuki ) se dirigió a los presente y tocó diferentes puntos de interés para los presentes con relación a la situación actual del país e importantes temas de beneficio para la comunidad dominicana en ultramar.

El aspirante a reelegirse a la misma posición compartió con los presentes y respondió diferentes preguntas, el acto contó con la presencia del coordinador general del proyecto Julio Del Rosario, el coordinador de organización Julio Féliz, la coordinadora de la mujer, Noris Polanco, la coordinadora de New York, Juana Reyes, la coordinadora de Queens, el coordinador de New Jersey, Nelson castillo, el coordinador de Maryland Rafy Lay e importantes dirigentes de la comunidad dominicana en ultramar como Bernardo Ramírez, Manuel Araché, Ramón Espinal, Ana Leger, Orquídea Ramos, Marilyn Salvador, Yosefina Fernández, Natalia Dotel, Andrés Herrera, Jorge Uribe, Francia Belmonte, Rafael Contreras, Miguel Vásquez, Jacquelin Merán, Ulda Ramona Pérez, entre otros.

