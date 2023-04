Proyección política, social y económica hacia el 2024, resultados de la encuesta Gallup

La firma encuestadora Gallup, se ha ganado en las últimas décadas una gran credibilidad en nuestro país, dado los aciertos que ha tenido en los múltiples trabajos realizados en diferentes certámenes electorales. Es por este motivo que los estudios de opinión que esta empresa realice, siempre deben de ser tomado en cuenta con desapasionamiento.

Otra cosa que hay que tener en cuenta, a la hora de hacer un análisis político y social, partiendo de los resultados expuestos por una firma encuestadora, es que los datos vertidos por esta, son un reflejo de cómo está pensando las gentes en un momento determinado, que pueden cambiar de opinión por diversas circunstancias en el futuro.

En los resultados que la Gallup, difundió a partir del 10 de abril a través de diversos medios de comunicación, estableció que si las elecciones presidenciales se hubiesen realizado en el momento que la empresa sociológica realizó su trabajo de campo: el presidente Luis Abinader, obtendría el favor del 48.3%, si es el candidato del Partido Revolucionario Moderno, el expresidente Leonel Fernández, líder de La Fuerza de Pueblo (FP) obtendría la suma de 25.9% y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Abel Martínez tendría el favor del 18.2% del electorado.

La firma encuestadora también estableció que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, ninguno llega al 2% de la simpatía del electorado. En los datos ofrecidos por la empresa encuestadora, hay que tomar en cuenta, además algunos elementos puntuales, que los dirigencias del PRM, La Fuerza del Pueblo y del PLD, deben tomar en cuenta para establecer sus respectivas estrategias y reformular sus actuaciones.

En el caso del doctor Leonel Fernández, que en el último proceso electoral del 2020, respaldado además de su partido, también lo fue por el PRSC y solo obtuvo alrededor de un 8%, ahora la encuesta lo presenta con un sólido segundo lugar en la preferencia del electorado, pero además sí al que observar que lo coloca como puntero, en el negativo encasillado de la tasa de rechazo con un 37%.

Es bueno observar también que la Gallup entrevistó para estos resultado a 1200 personas, que les aseguraron a los encuestadores, que irían a votar en la próxima elecciones, muestras estas de todo el territorio nacional. Que también la encuestadora entrevistó a 800 ciudadanos y ciudadanas, que les afirmaron a los representantes de la firma que realizaba el trabajo de campo, que no tenían la intención de ir a votar en el próximo torneo electoral.

De ese grupo de 800 ciudadanos y ciudadanas, la encuestadora extrajo la repuesta de estos que sí les afirmaron, que si se decidían a ir votar, lo harían de la siguiente manera: un 53.3% se inclinaría a favor del presidente Luis Abinader, si este es el candidato del PRM, un 26.9% lo haría por el doctor Leonel Fernández y un 16.8% lo haría por el licenciado Abel Martínez.

Muchos dirigentes del PRM, se mostraron eufóricos con los resultados de la encuesta, pero no han observado la inconformidad de una franja del electorado, que aunque reconocen una buena parte las buenas intenciones y las ejecutorias del presidente Luis Abinader, otros están en dudas por la inflación y por otras situaciones adversas, pero la mayoría está disconforme porque casi todos los funcionarios de este gobierno, no reciben una llamada y si lo hacen, solo es para escucharte, no para resolver nada.

En el caso del PLD, que es un partido en la oposición, pero que se acostumbró por 20 años a las mieles del poder; ahora abrumado por las acusaciones de corrupción, ya algunas en vía de comprobación, deberán afianzarse a exponer sus obras de gobierno, que fueron muchas y aferrarse a fortalecer la imagen de su candidato, si no quieren convertirse en una Unión Cívica, un PRD, o un Partido Reformista cualquiera.

La dirigencia del PRM, estableció que con su padrón organizará una primaria para escoger su candidato presidencial. El pasado domingo 16 de abril en el salón La Mancha del Hotel Barceló (antiguo Lina), el ingeniero Ramón Alburquerque ideólogo de la formación del PRM, lanzó su candidatura presidencial en un emotivo y concurrido evento, que apunta a que a pesar de la popularidad del ciudadano presidente, habrá competencia interna.

El lanzamiento del Ingeniero Alburquerque, también traza el camino de un acuerdo honroso para un gobierno compartido, como lo enarboló, nuestro líder inolvidable José Francisco Peña Gómez, esto posterior a la primaria.

La encuesta además estableció, que la primera preocupación de la ciudadanía en República Dominicana es la inflación, considero que el gobierno deberá establecer, algunas políticas económicas y sociales. Quizás el Banco Central debiera tomar algunas acciones para bajar la tasa de cambio del dólar, pienso que el Ministerio de Agricultura debe emprender un amplio programa de siembra de siclo corto como: habichuelas, maíz, yuca, ajo, cebolla etc., un amplio programa de asfaltado de las calles de los sectores del Gran Santo Domingo.

Otro elemento a tomar en cuenta para observar el futuro del 2024, son los acontecimientos internacionales: como la continuación, agravamiento o fin de la guerra de Ucrania, las amenazas de China continental a Taiwán, las imprudencias del Líder de Corea del Norte. Dependiendo de cómo marchen estos acontecimientos, pudiera agravar o mejorar la situación nacional.

Cuando se celebren las diversas primarias que confirmen los candidatos presidenciales, congresuales y municipales, dependiendo de las estrategias, que los partidos y sus candidatos desarrollen, más los factores internos y externos que se produzcan determinaran la suerte de los futuros certámenes electorales a celebrarse en el 2024.

Por Angelito Manzueta De La Cruz

