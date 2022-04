Protocolo en el Teatro Nacional

Recientemente, dentro de mis labores, participé en un Acto en nuestro Teatro Nacional lamentablemente viendo las normas generales aún no estamos educados la gran mayoría para asistir a estos actos que se celebran en el Teatro Nacional.

Voy a escribir, ya que la organización lleva un protocolo contundente y quien organiza debe comprender que no es un evento social normal en un lugar cualquiera. No señor. El Teatro se respeta por tal razón. No es colocar 4 mesas altas en la recepción y hacer de ese lugar un acto de recibimiento social y, como diríamos chercha, antes de la actividad que celebraremos dentro.

Es importante comunicarles a las damas invitadas al acto que el protocolo de asistencia al Teatro Nacional es no presentarse sola. En defecto, debe ir acompañada de un familiar o amistad de alguno u otro sexo.

Los puestos de honor dentro del Teatro:

Asientos, palcos y saludos. En los palcos, el asiento de la derecha del delantero pertenece a la persona a quien se desea honrar, si el palco es de los que están al frente del escenario, en otro caso el puesto de honor naturalmente, al que permite ver mejor en este caso las filas de nuestro teatro que mejor vista tienen son las “h,i. j,k,l,m,n” ya que estas son las del centro mantiene una visual perfecta . Nuestro Teatro tiene las filas con letras del abecedario y cada asiento está enumerado en el centro o sea los palcos.

Es de mala educación demostrar mucho entusiasmo o desdén exagerando por la función que representen. Saludamos a las personas conocidas, según el grado de confianza , más o menos expresivamente.

Evite los gestos o señas tocar las personas es horrible

Si en el entreacto de una ópera hay personalidades públicas o una dama de función elevada, las personas que estén autorizadas pueden saludar.

Un esposo no debe dejar sola a su mujer en las butacas. Debe aprovechar el momento que un amigo le haga compañía para saludar a otras personas.

Reglas de vestuario

De acuerdo a la formalidad que indique la invitación o el código de vestimenta dress code, mantener la prudencia al vestir

la mejor indumentaria es clásico, elegante por la relevancia del nivel cultural y social del acto al que usted fue invitado .Las damas deben llevar joyas recordando menos es más , es bueno usar un boche dependiendo la hora del acto , los caballeros deben usar traje preferiblemente negro con pajarita o corbata depende la hora y el tipo de acto.

Reglas Protocolares de los actos en el Teatro

Nunca llegar tarde. Si usted llega tarde debe esperar a una pausa si es una ópera que tiene varios actos o un concierto para poder entrar a la Sala Por favor que muchos dominicanos nos esmeramos en irrumpir actos por decir Usted nos sabe quién soy yo déjenme entrar de terror esto .

Cuando llegue siempre con 20 o 15 minutos de antelación no debemos permanecer mucho tiempo en el hall, lobby o pasillos . Debemos ocupar nuestro asiento ASIGNADO si en letra mayúscula ya que aquí personas estilan a ocupar asiento asignados a otros como sucedió en la Gala de una institución pública don mi jefa inmediata llegó acompañada de su esposo y su asiento lo ocupaba un señor que no quería moverse de lugar algo de falta de respeto y consideración. Ese día tuve nauseas de tanta gente con dinero pero mal educada el dinero no hace la clase o la educación eso viene del hogar .

Si usted está conversando con alguien sentado a su lado por favor cuando bajen las luces de la sala usted debe cesar su conversación. Nosotros no dejamos de hablar en el concierto, a veces son dos conciertos paralelos el del que no tiene educación y el del que asistimos.

Salvo una urgencia o necesidad mayor usted no debe abandonar el asiento , ni moverse demasiado al menos que usted sea parte del Satff Protocolo , Organizador etc, si debe ir al baño entonces usted cruza de frente a las personas y de espalda al auditorio.

Si en un momento usted tiene tos, estornudas o cualquier malestar de manifestación ruidosa , lo mejor es que usted se retire o ir al hall, lobby o baño (tomar agua ) pero nunca dentro de la sala .

No se hacen chistes o ruidos en medio del concierto o acto. Su butaca es para estar sentado atento al acto no para hacer chercha o camaradería . En los teatros no se fuma.

No se MASTICA CHICLETS en la sala ni en publico .

Debemos aplaudir solamente cuando termine el la ejecución de cada pieza, acto, o tramo de la obra. No se puede interrumpir la presentación o acto en plena ejecución solamente en la Operas está permitido decir Bravo, bravisimo. No podemos silbar a los músicos o actores. Eso es para el Estadio QUISQUEYA TEMPORADA INVERNAL DE PELOTA, gracias. Silbar dentro de un teatro se considera como sinónimo de descontento o callejero o jerga

Cuando una ovación se prolonga el director de orquesta tiene permitido salir varias veces a saludar (a veces se repite la pieza musical). Si el director comienza a tocar de nuevo usted deja de aplaudir y guarde silencio.

Cuando acabe el acto, usted debe abandonar el Teatro esperando que vayan saliendo los ocupantes antes que usted, en la fila que usted tiene asignado su asiento o butaca de ser un palco guarde la compostura, no quieran salir primero si esta sentado en medio de una fila esperen a que el del pasillo se retire.

Por último, por favor, no se queden hablando al menos que sea un acto donde se haga un brindis de ser así entonces mantenga la educación hable en tono pausado, bajito con elegancia sea quien se distingue no voce fulano hola o suba el tono de acuerdo a las copas de vino o champán que brindan en el post acto. Recuerde no interrumpir el paso de las personas que desean irse.

Rocío Regalado

Protocolo, Etiqueta Social-Empresarial

