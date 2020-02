Protestas de la Plaza de la Bandera: Manifestantes manipulados por las manos de la oposición y otros sectores con siniestros planes

EN 1ER. LUGAR, PIDO QUE SIN INSULTOS, RESPONDAN MIS ARGUMENTOS.

Espero que este escrito mío sirva para un debate razonado, sereno, y en búsqueda de la verdad y las soluciones más beneficiosas para nuestro querido pueblo dominicano, por el que he luchado toda la vida de forma honesta, honrada, valiente, firme y apasionada.

Porque con insultos, descalificaciones, denuestos y ofensas personales solo consiguen hundir más a nuestra gente en la ignorancia y en ser usada por fuerzas e intereses negativos, en perjuicio de nuestros ideales, sueños y utopías de bien.

Las protestas de la Plaza de la Bandera, aparentemente son contra la suspensión de los comicios, la exigencia de renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), contra el supuesto truco del PLD y el Gobierno en las elecciones. Es lo que refutaré en detalles a continuación.

ESOS JÓVENES ESTÁN INGENUAMENTE ATAJANDO PARA QUE LUIS ABINADER Y LEONEL FERNÁNDEZ ENLACEN: Obviamente, esos jóvenes que se manifiestan sin una supuesta dirección, están atajando para que otro enlace, y quien enlazará son los líderes de la oposición, quienes no han ofrecido ni un programa ni una expresión que demuestre, garantice o asegure que lo harán mejor que el PLD que tiene un historial de hechos positivos. ¿Dónde están las propuestas del PRM de Luis Abinader, las de Leonel Fernández, de la FP, que los muestren como superiores al PLD de Danilo Medina y Gonzalo Castillo? El PLD ha cometido errores que debe rectificar, pero son más sus virtudes que sus defectos, más sus aportes que sus daños.

EN 2DO. LUGAR, ¿SE PROTESTA CONTRA LA SUSPENSIÓN DE LAS ELECCIONES?

Se supone que se protesta contra la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero pasado. Si es así, esos jóvenes deberían preguntarse ¿quién suspendió las elecciones? ¿Fue la Junta Central Electoral (JCE)? ¿Fue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD? ¿Fue el Partido Revolucionario Moderno (PRM)? ¿Fue la Fuerza del Pueblo?¿Fue algún otro partido, como el PRD o el PRSC? Si fuesen justos y objetivos en la respuesta; si han leído los periódicos y las redes cibersociales en estos día, tendrían clara la respuesta: la suspensión fue dispuesta de mutuo acuerdo por todas las fuerzas y el liderazgo político nacional, el cual fue alertado el mismo sábado a prima noche sobre la anormalidad en la pantalla del voto automatizado. Eso no es invento mío. Podemos verlo en el video de la reunión de la JCE que circula por las redes.

El primero en proponer una suspensión total de las elecciones fue el Lic. Luis Abinader, quien sugirió eso refutando la propuesta del Dr. Castaños de que se suspendieran parcialmente solo en los lugares donde no subían completos los candidatos o solo el voto electrónico. En el video se muestra que había representación de los principales partidos y líderes del país. Los cuales estuvieron de acuerdo con una suspensión total de las elecciones.

De modo que si de verdad las “protestas espontáneas” son contra la suspensión de las elecciones y no son dirigidas por lo bajo con otros fines inconfesables; repito, si son contra la suspensión de las elecciones, los manifestantes deberían tener pancartas, consignas y declaraciones contra todos los líderes políticos dominicanos. Porque, repito, como se comprueba en el video que salió a las redes Luis Abinader, Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Quique Antún, Miguel Vargas y sus candidatos municipales respaldaron dicha suspensión.

Es claro que esa fue la respuesta del liderazgo nacional cuando el sábado 15 el presidente de la JCE descubrió que había una falla técnica que impedía que a la pantalla con los candidatos subieran algunos candidatos, y por eso consultó a todos ellos, comenzando por el Lic. Luis Abinader, primero en plantear la suspensión total de las elecciones.

En realidad, el liderazgo nacional y la JCE tuvieron razón en lo planteado por todos: a) Que en vista de la falla técnica demostrada, se suspendieran de forma total las elecciones, para evitar suspicacias, malentendidos, etc. que podrían generar situaciones de violencia, protestas, etc. en medio del proceso electoral. b) Que se haga una investigación que permita encontrar las causas verdaderas de la falla, y si hubiere personas malintencionadas que la produjeron, sean descubiertas y sometidas a la justicia. c) Que se pusiera otra fecha a las elecciones, dentro del plazo establecido por la Constitución de la República, que es no más de 30 días después de la suspensión o anulación.

EN 3ER. LUGAR, ¿ES LA FALLA UN TRUCO DEL PLD, LA JCE Y EL GOBIERNO?

Es claro que los “manifestantes espontáneos” de la Plaza de la Bandera enfocan la suspensión, así como la falla técnica, como un truco del PLD, la JCE y el gobierno para robarse las elecciones. Pero, preguntémonos: ¿Van a ser el PLD, la JCE y el Gobierno tan tontos para poner una pantalla en el voto automatizado sin los candidatos de la oposición, pensando que los partidos de la oposición no descubrirían eso?

Piense esto, amigo lector: Si usted va a votar por los candidatos del PRM, FP, PRSC u otro partido opositor y no encuentra en la pantalla sus candidatos, ¿usted se irá tranquilo y en paz para su casa sin votar, votará por los candidatos del PLD, o anulará su voto? No. Usted protestaría, y no solo usted, sino otros y otros y otros electores simpatizantes o miembros de esos partidos.

Eso produciría un escándalo que llegaría a los delegados internacionales, a los líderes de esos partidos.

Hay un principio jurídico, de sentido común y buen sentido que dice: “La búsqueda del culpable de un delito debe comenzar preguntándose a quién perjudica y a quién beneficia, a partir de la idea de que hay más probabilidad de que lo haya hecho quien se beneficia que quien se perjudica”.

En este caso, sabiéndose que sería descubierto, ¿quiénes son los más perjudicados por el juicio superficial y ligero de la población? ¿Contra quiénes es más fácil manipular la opinión pública y atribuirle esta falla? Evidentemente al PLD, la JCE y el Gobierno. ¿Quiénes son los mayores beneficiarios de la suspensión electoral, la falla técnica? La oposición política, que ahora manipula por lo bajo a los manifestantes de la Plaza de la Bandera, quienes son usados como carne de cañón, y son incitados a provocar a las autoridades buscando uno o varios muertos para que le resten votos a los candidatos del PLD en las elecciones municipales y presidenciales-congresales.

Es decir, un juicio sensato y sereno sobre las causas de la falla técnica que impedía subir a los candidatos de la oposición a la pantalla del voto automatizado, se dirige a la oposición, cuyos hackers posiblemente dispusieron de sus conocimientos para intervenir la página de la JCE y provocar esa anormalidad, conscientes de que esto produciría un escándalo público que podría ser manipulado mediáticamente contra el PLD, la JCE y el Gobierno.

El lector o lectora sensatos que me hayan leído hasta aquí, deducirán que la falla no fue un truco peledeísta, de la JCE o el gobierno, y que muy probablemente sea un manejo subrepticio de la oposición.

EN 4TO. LUGAR, ¿SE BUSCA LA RENUNCIA DE LOS MIEMBROS DE LA JCE?

Si la “protesta espontánea” busca la renuncia de los miembros de la JCE, como vociferan con enfurecidas y violentas e irrespetuosas expresiones algunos de sus cabecillas, entonces también deben los manifestantes tener pancartas, consignas y declaraciones en contra del liderazgo político nacional todo, ya que ni Leonel Fernández, Gonzalo Castillo, Luis Abinader, Miguel Vargas ni Quique Antún han pedido esa renuncia.

Hasta ahora, ninguno de esos líderes ha propugnado públicamente la renuncia de los miembros de la JCE, personalidades cuya vida pública y privada ha sido hasta ahora clara, limpia, honesta, responsable y asociada a las luchas de nuestro pueblo por su democracia, bienestar social, valores éticos y morales.

De modo que si ese liderazgo nacional opina que los miembros de la JCE deben renunciar y no lo dicen, cometen un acto de irresponsabilidad, oportunismo, deshonestidad, y se presentan como mendaces mentirosos.

Y todavía peor sería si se manifestaran de acuerdo con una protesta como la de la Plaza de la Bandera, que es en contra de lo que ellos han respaldado cuando han sido consultados: la suspensión de las elecciones, la no renuncia de los miembros de la JCE y la investigación para descubrir y sancionar a los culpables de la falla en el sistema electrónico reflejado en la pantalla del voto automatizado.

Por demás, los miembros de la JCE, tal como he demostrado a lo largo de estas líneas, no tienen por qué renunciar, ya que se han comportado como lo que son: ciudadanos honorables que se han puesto a la altura de lo que les demanda la ética, la moral, el tacto, la prudencia y los deberes que les exigen la Constitución y las Leyes.

EN 5TO. LUGAR, ¿POR QUÉ RESPALDO QUE EL PLD SIGA EN EL PODER?

Algunas personas podrán decir que apoyo y voto por el PLD y sus candidatos porque ocupo una función pública. A esos, les diré que si fuese por esa razón que respaldo al PLD no hubiese sido uno de los fundadores del PLD, presente en el mismo desde el día en que Juan Bosch renunció del PRD y fuimos a la Casa Nacional a cambiar el letrero del PRD por el del PLD, no como un acto violatorio a una propiedad de esa organización sino respaldados por la dueña de la casa alquilada por esa organización, quien dijo: “No sé de PRD o PLD, yo lo único que sé es que mi pacto de alquiler es con Juan Bosch, quien, además, fue el que regularizó los pagos de las mensualidades, retrasadísimos durante su ausencia del país en los años que tuvo en Europa. Así que con la casa se queda Juan Bosch”.

Es decir, que si por intereses personales fuera, me hubiese ido desde los CORECATOS al PRSC o al PRD, que tenían más posibilidades de llegar al poder que un PLD que comenzaba. Si mi motivo de lucha fuera el interés personal, no hubiese durado esos 23 años de combate que van desde 1973 hasta 1996 en que el PLD llega al poder.

También, si fuese como algunos oportunistas que viven cambiándose de partido según sus malsanos intereses, al ganar Hipólito Mejía las elecciones me hubiese cambiado a su partido tal como me pidieron varios amigos perredeístas en ese momento. Hubiese hecho como algunos “intelectuales” de hoy, quienes de forma deshonesta han cobrado dinero como botellas o vagos en unos y otros gobiernos del país, mientras públicamente se muestran con la falsa imagen de serios y honestos. Pero no. Permanecí y permanezco con el PLD en el gobierno o en la oposición.

Durante los gobiernos del PLD he ocupado puestos en los que todo el mundo sabe que me he manejado con transparencia, limpieza, honestidad, laboriosidad y entrega a mis funciones, sin cobrar un solo centavo que no sean los emolumentos que corresponden a mi servicio al pueblo dominicano desde las funciones desempeñadas.

¿Por qué respaldo al PLD? Porque sus gobiernos han sido los mejores gobiernos posibles y aceptables, dentro de las limitaciones impuestas por el grado de subdesarrollo de nuestra sociedad, por la mentalidad de un pueblo acostumbrado durante años a no respetar las leyes más elementales (ni siquiera las de tránsito), una oligarquía empresarial enquistada en los estamentos del poder y que son los principales corruptores de los políticos, a pesar de que la oposición no se atreve a decirlo, ya que les servirá y se servirá de esa oligarquía si alcanzan el poder político. Oligarquía con la que los políticos han de lidiar y convivir, so pena de ser derrocados si la combaten de frente y no de lado. Con la que hay que lidiar y convivir por no habernos ha sido factible hacer la Revolución Francesa necesaria que transforme de cuajo la sociedad, desde sus raíces.

Los gobiernos del PLD han logrado conquistas que durante años y años habían permanecido estancadas en nuestra sociedad: a) Impulso de la modernización del Estado, facilitando los servicios a la ciudadanía, sin mafias ni buscones en las entidades del Estado; b) Mejoría en el transporte con la Omsa, el Metro y Teleférico, que se han sumado a las disposiciones que han sacado del tránsito a vehículos maltrechos y descuidados que ponían en peligro la vida de la gente; el 4% para la educación que ha hecho posible que se impulsen las transformaciones que requiere esa área vital del país: mejorando la formación de profesores, construyendo las aulas necesarias, y dando un servicio social que ha mejorado la vida de casi dos millones de hogares dominicanos: el desayuno, el almuerzo y la merienda escolar que permite a madres y padres de esos niños tenerlos en lugar seguro, educándose y alimentándose mientras ellos trabajan para mejorar su economía hogareña; c) La asistencia vial que ha reducido los robos de la gente a las personas que sufrían accidentes en las carreteras, y que asiste a aquellos cuyos vehículos sufran algún contratiempo en la carretera; d) las visitas sorpresa que han revitalizado la agropecuaria, a través de ofrecer préstamos a grupos de hombres y mujeres del campo para el desarrollo de sus cultivos y crianzas, de tal modo que actualmente nuestro país se autosuple la mayoría de los alimentos de la vida cotidiana, reduciendo las importaciones que generan ausencia de divisas; e) El 911 ha sido una revolución que ha salvado casi dos millones de vidas, auxiliando gratuitamente a las gentes del pueblo, dándoles un servicio que durante años fue un privilegio de los ricos, a un costo altísimo, mientras los barrios y lejanas comunidades tenían que ver morir a madres, hijos, padres, niños y niñas sin el auxilio de ese verdadero hospital móvil que es el 911, un servicio que existe en muy pocos países en el mundo; f) El respeto a la libertad de expresión, de prensa, de manifestaciones, de palabras que se vive en nuestro país en ninguno de los gobiernos anteriores al PLD se había producido, a tal punto que muchas veces esa libertad llega hasta el libertinaje, faltando el respeto al presidente, ministros, directores y otros funcionarios, pero el sentido de tolerancia, de respeto al derecho a expresarse no ha perecido ni perecerá bajo los gobiernos del PLD; g) La multiplicación de las estancias infantiles que permiten a las madres llevar a sus niños recién nacidos a recibir formación pre-escolar, en vez de hacer como antes, que tenían que dejarlos con trabajadoras que los maltrataban y maleducaban y les enseñaban malas costumbres; h) La banca solidaria, que ha permitido a miles y miles de emprendedores recibir préstamos sin garantías, liberándolos de las exigencias de los bancos, produciendo así un desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa para beneficio de la gente sencilla del pueblo que busca progresar; i) Progresando con Solidaridad, que son dos programas combinados en los que, por un lado se enseña a las personas un oficio a través del cual pueden comenzar su pequeño emprendimiento, que va muy especialmente dirigido a las madres solteras, y la Tarjeta Solidaridad, Bono Gas, etc., que han sustituido las dádivas clientelistas estatales de antaño por una ayuda condicionada a que demuestren que han inscrito a sus hijos a la escuela, que los vacunan a tiempo, que están buscando empleo que el mismo gobierno les gestiona a través de las listas de ofertas de trabajo que pone en línea; j) Hay otras muchas razones por las que respaldo que el PLD siga en el gobierno, porque si bien no es el PLD que fundamos, es la continuidad de este, adecuándose a los nuevos tiempos. Aunque haya equivocaciones que la condición humana conlleva ese proceso de cambios.

EN 6TO. LUGAR: LOS RETO A DEMOSTRAR QUE HAY UNA OPCIÓN MEJOR QUE EL PLD.

A los que se opongan a estos razonamientos, les pido que me respondan: a) ¿Cuáles de los otros gobiernos de los últimos tiempos han hecho algo parecido o mejor que lo hecho por los del PLD? b) ¿Qué opción plantean que tenga programas, proyectos y soluciones a los problemas nacionales mejores que los del PLD? c) ¿Dónde están los candidatos con un historial de honestidad, capacidad, lucha por nuestro pueblo, que garanticen que aquello que proponen ahora no son mentiras, para luego gobernar con peores errores que los de hasta ahora? d) ¿Por qué ninguno de los líderes principales de la oposición han sometido a la justicia a los que consideran funcionarios o ex funcionarios acusados de corruptos?

Por: Juan Freddy Armando

Anuncios

Relacionado