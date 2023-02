Protestan por desvinculación de encargado de Inabie y decenas de empleados en Santiago

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Saturnino Peralta, exencargado regional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), y decenas de colaboradores protestaron este marte contra la desvinculación masiva del órgano.

Con carteles en manos se aglomeraron frente al Edificio Presidente Antonio Guzmán (Huacalito) para denunciar que entre 30 a 40 personas fueron suspendidos de sus funciones alegando que solo quedará en funcionamiento en la oficina de Santo Domingo, hasta que presuntamente encuentre un almacén en la Ciudad Corazón.

Rechazaron en totalidad la decisión del director del Inabie Víctor Castro.

José Augusto Peña, uno de los protestantes, precisó que hace un mes que recibieron la notificación y que entiende que pudieron mostrar más interés en adquirir un almacén que cumpliera con las condiciones adecuadas para el buen desempeño de la institución.

“El día 05 fuimos desvinculados, con la finalidad de buscar un almacén, cosa que no es cierto. Hace un año que están buscando un almacén y aquí en Santiago aparecen demasiados naves para un almacén y no, yo no sé a quien es que le están ahorrando el dinero”, dijo Peña.

