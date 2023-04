Protestan en Monte Grandes por malas condiciones de las viviendas entregadas

EL NUEVO DOARIO, MONTE GRANDE.- Familias que fueron beneficiadas con la nueva entrega de las viviendas del proyecto de Monte Grande, obstaculizaron la entrada hacia la construcción de la presa, debido a supuestas las malas condiciones de los apartamentos que les ofrecieron.

De acuerdo a los protestantes, algunos baños no sirven y las puertas no funcionan entre otras aquejas, por lo que exigen que le entreguen lo prometido, ya que algunos dijeron que tenían terreno y no han sido indemnizados por el Estado.

Asimismo, aseguraron que han mantenido este tipo de protesta, pero que el Gobierno no le ha hecho caso, razón por la que continuarán hasta tanto sean resarcido.

En imágenes se aprecia a una considerable cantidad de empleados de la construcción la presa Monte Grande detenidos en el camino hacia la entrada de la obra.

