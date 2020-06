Protestan contra muerte de joven de 16 años por policías en el sur de México

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, México.– Un centenar de personas protestaron este lunes en la localidad de Acatlán de Pérez Figueroa, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, contra la muerte a manos de la Policía de Alexander, un joven de 16 años de edad.

En la manifestación, familiares del menor y la ciudadanía en general de esta localidad ubicada en la región geográfica de la Cuenca del Papaloapan se manifestaron para exigir un alto a la violencia y abusos policiales.

La protesta que encabezó Victoria Gómez, madre de Alexander, fue secundada por unos 100 ciudadanos que llevaron pancartas donde pegaron las fotografías de al menos 60 jóvenes que han sido víctimas, según advirtieron, de desapariciones por parte de la delincuencia organizada o incluso por servidores públicos.

Alexander, quien poseía la doble nacionalidad mexicana y estadounidense, fue asesinado el 9 de junio cuando circulaba a bordo de una motocicleta en compañía de nueve de sus amigos en una carretera.

Según varios testimonios, el joven habría sido asesinado por policías al ser confundido con un delincuente.

“Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño. Esos hijos de su madre se lo han truncado. Yo soy una mujer fuerte y me lo mataron”, reclamó la madre horas después del homicidio en un video que se viralizó en redes.

UN EMOTIVO ADIÓS

La pasión de Alexander era el fútbol, y un día después, antes de ser sepultado en el panteón municipal del lugar, sus amigos llevaron su ataúd a la cancha municipal y lo colocaron frente a la portería para que, con un pase directo que pegó a un costado de la caja, Alexander metiera su último gol.

La forma en que perdió la vida este joven indignó a la población de Acatlán de Pérez Figueroa, y desde el día que ocurrió el homicidio, se solidarizó con una causa que ellos mismos comparten, debido a que por la violencia decenas de menores de edad como Alexander han sido víctimas de desapariciones.

Roberto Carlos Lozano, padre de un joven desaparecido y que se sumó este lunes a la movilización, denunció que la mayoría de las víctimas causadas por la delincuencia organizada han sido menores de edad.

“Si ustedes hacen una poquita de historia en nuestro municipio se darán cuenta que desde que ellos (las autoridades municipales) tomaron posesión del poder han asesinado a un número muy importante de jóvenes inocentes”, subrayó.

El pasado sábado, la Fiscalía de Oaxaca informó que se llevó a audiencia al policía involucrado en el caso y se obtuvo de un juez la orden prisión preventiva y la imputación por el homicidio de Alexander.

En la ciudad de Oaxaca, la tarde de este domingo, un grupo de jóvenes con el rostro cubierto protestaron por la violencia policial y saquearon el mobiliario de una sucursal bancaria y una tienda de conveniencia ubicada en inmediaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

En días recientes, México ha vivido varias protestas por casos de abuso policial.

El suceso de Alexander se suma a la muerte del joven Giovanni López bajo custodia policial en el occidental estado de Jalisco y a los golpes que recibió Melanie, una adolescente de 15 años que protestó recientemente en Ciudad de México precisamente contra el abuso de poder de las fuerzas de seguridad. EFE

