Protestan contra Barrick Gold frente a la Fiscalía de Monte Plata

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA. -Cientos de personas de los municipios Yamasá y Peralvillo, protestaron frente a la Fiscalía de Monte Plata, donde unas siete personas, incluyendo el padre Pancho, se encontraban citadas por parte de empleados que supuestamente trabajan para la empresa minera Barrick Gold.

Los acusados, quienes fueron citados tras presuntamente agredir a un ciudadano, aseguraron que desconocen a la persona que se ha querellado en sus contras.

Los abogados de las personas citadas dijeron que llegaron a un acta de no acuerdo “porque la comunidad no tiene nada que conciliar, ya que, no han agredido a nadie”.

Señalaron que solicitaron que cuando hagan una acusación “lo hagan de manera concreta” debido a que llegarán hasta las últimas consecuencias.

De su lado, el diputado Román de Jesús Vargas, calificó la acusación como un acto más de chantaje por parte de la empresa minera, “que al parecer utiliza a sus empleados para estas acciones”.

De Jesús hizo un llamado en nombre de toda la provincia Monte Plata, para que dejen de querer intimidar al pueblo.

“Aquí no hay miedo, el agua es un tesoro que vales más que el oro, no aceptaremos ni presa de cola ni expansión minera en la provincia Monte Plata “, agregó.

En tanto, el querellante y sus abogados se negaron a darle declaraciones a la prensa.

