Protestan contra «abusos» a FARD, construcción de presas y «racismo» a hijos de haitianos nacidos en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una considerable cantidad de personas protestaron la mañana de este domingo en los alrededores del Palacio Presidencial en contra de los supuestos abusos que reciben miembros de la Fuerza Aérea (FARD), en contra de la construcción de varias presas, así como en contra del presunto racismo hacia los hijos de haitianos nacidos en República Dominicana.

Con pancartas en manos, un grupo de ciudadanos exigían al presidente de la República, Luis Abinader, que detuviera y solucionara los alegados abusos que reciben los miembros de la Fuerza Aérea, sin ofrecer más detalles.

Mientras que, Olmedo León y otras personas pertenecientes a la Sociedad Ecológica del Ciabo, marcharon en contra de la supuestas intenciones de la privatización del agua con la construcción de una presa en la cuenca alta del río Jagua y otra en la parte baja de Santiago Rodríguez.

«Estamos pidiéndole al Gobierno que por favor proteja las áreas protegidas, que están en manos de cualquiera, en manos de bandidos… estamos pidiendo que restaure las cuencas hidrográficas en la parte alta del Cibao», manifestó León.

En ese mismo orden, un grupo autodenominados serranos de San José de las Matas y Jánico en Santiago, dijeron estar cansado de pedirle al Jefe de Esto que los reciba para explicarle en base a estudios científicos que la presa de La Placetas no es viable en ese lugar.

«Por que los río Jagua y Bao ya están represados más abajo presidente, La Sierra se está desarrollando turísticamente, ese el motor de la economía de allá, esta presa tan grande como la anuncian su encargado Rafael Salzar, no es posible que ya bajaron su 60 % de su caudal de los años 80tas hacia acá», argumentó Rodolfo Collado, comunitario de la Sierra.

Mientras que unos jóvenes vestidos de naranja pertenecientes al movimiento Reconocido en República Dominicana, explicaron que luchan para que el Estado dominicano le reconozca el derecho a la nacionalidad dominicana a un grupo de jóvenes que se acogieron el la Ley 169-14.

«A este grupo de jóvenes que se acogieron a dicha ley, hoy son víctimas de racismo, de discriminación, donde no pueden estudiar, no pueden salir al exterior, no pueden adquirir una tarjeta o conseguir un empleo digno, porque el Estado dominicano permanece con las oficinas cerradas del plan que le prometió un documento legal, una residencia (a esos jóvenes)», aseguró.

Relacionado