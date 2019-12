Prótesis de pene: Devolviendo la seguridad a los hombres

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO:- La disfunción eréctil es la incapacidad persistente para conseguir y mantener una erección suficiente para llevar a cabo una relación sexual satisfactoria. La disfunción eréctil afecta a 1 de cada 5 hombres, siendo esta una de las causas que más afectan comúnmente la vida de pareja de algunos hombres.

Para tratar el tema conversamos con el Cirujano Urólogo, Robert Mejía Castillo, quien está certificado para realizar la colocación de prótesis de pene en República Dominicana. Un proceso que ha venido cambiar la vida de muchos hombres y contrarrestando la disfunción eréctil.

¿Diferencia entre trasplante de pene y prótesis de pene?

El especialista en el tema explica que, “el trasplante de pene, se realiza cuando el órgano viril del hombre ha sido seccionado, una cosa es trasplantar el pene que ha sido seccionado al paciente de nuevo, con una cirugía laboriosa, o con una microcirugía, a lo que es la colocación de la prótesis te pene”.

“La prótesis de pene se coloca cuando el paciente sufre disfunción sexual. Cuando ya el paciente ha agotado diferentes métodos, como los medicamentos de primera línea, segunda línea y tercera línea”, puede optar por la colocación de la prótesis de pene”, indica el urólogo.

¿Cuales pacientes aplican para la prótesis de pene?

“Indudablemente hay que hacer una evaluación al paciente, que incluye un examen físico, la historia clínica. Generalmente el paciente que vienen quejándose es un paciente diabético, la mayoría de las veces descompensado un paciente que no es disciplinado y la diabetes o la azúcar lo ha llevado a que las terminaciones nerviosas de la erección, no promueva o no le llegue suficiente para tener una erección satisfactoria”, explica Mejía.

Añade también que “pacientes que tienen problemas cardiovasculares, pacientes que han sido operados de cáncer de próstatas, son pacientes que califican para este tipo de dispositivo, a partir de la edad de 29 años”.

Características

Mejía expone que “la prótesis está compuesta por la famosa bombita. Es un sistema dispositivo, que no se ve, es bastante reservado. Se activa debajo de los testículos. Al terminan la relación sexual el dispositivo se desactiva de la misma. Es lo que más se acerca a la fisonomía natural del hombre cuando no tienen ninguna condición, haciendo esto que tenga una erección y eyacule normal, y puede embarazar a su pareja. La prótesis se puede usar cuando quiera y las veces que quiera”.

Colocación

“La colocación de la prótesis de pene se hace mediante una cirugía de una duración de 30 a 40 minutos. Al día siguiente el paciente puede regresar a su casa. Esta cirugía se realiza en un quirófano especial para este tipo de procesos. Puesto a que es un dispositivo delicado, y requiere que el quirófano tenga aires especiales, antibacteriano para este tipo de cirugías”, desglosa el doctor Mejía.

Cuidados después de colocada la prótesis

“Después de colocada la prótesis, esta se activa a los 45 días. El paciente no puede hacer posiciones sexuales aeróbicas, ni extremas, limitándose a posiciones tradicionales.

Durante la primera semana se le coloca al paciente un dispositivo de drenaje, por el líquido que se pueda acumular, que luego es retirado. Se le prescribe al paciente antibióticos para la casa por una semana, y analgésicos antinflamatorios. Se le coloca gorro de hielo también, se les explica que se le puede inflamar y produce algún tipo de dolor los pineros días. Los puntos son absorbibles, se caen solos, y sencillamente después de la activación el paciente pasa a ser otro. Después de esta colocación el paciente la puede usar de partida”, exterioriza el experto.

Garantía de la prótesis

La compañía que distribuye la prótesis tiene garantía de por vida en el sistema. Entregando al paciente una garantía certificada después de su colocación. De sufrir alguna falla, la garantía le devuelve otra prótesis, teniendo sólo que pagar los honorarios médicos para la colocación de esta.

El doctor Robert Mejia de encuentra en el Centro de Obstetricia y Ginecología y en en el Centro Médico Moderno.

