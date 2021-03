Protejamos las inversiones nacionales e internacionales

El Estado Dominicano está en el deber de proteger las inversiones que se hacer en este país, más en estos momentos de pandemia, donde se necesita tener asegurado el pan de cada día.

Hemos visto como países del área, y de otras esferas, protegen las inversiones que se hacen en su territorio. Nuestro país siempre ha dado facilidades a la inversiones nacionales e internacionales; sin embargo, existe un interés marcado en presionar al Sr. Presidente de nuestro país, Lic. Luis Abinader corona, para que este no le dé continuidad al decreto 270 – 20 del ex-presidente, Lic. Danilo Medina, quien autoriza mediante ese decreto la construcción del nuevo y moderno Aeropuerto Internacional de Bávaro, que garantiza una enorme cantidad de empleos, de manera directas e indirectas. Cerca de 25 mil nuevos empleos se producirán con este proyecto del grupo ABRISA.

Este aeropuerto será una especie de oxígeno para el gobierno, pues

muchas gente iría a trabajar allí y no exigiría empleos en el gobierno, que de hecho no tiene ofertas de trabajo para tantas personas.

Como pueden ver, esta obra no solo traerá progreso a la zona del Este y al país en sentido general, sino que dará muchas oportunidades de crecimientos económicos para los empleados.

Esta obra no debería estar paralizada, pues la importancia de la misma juega un papel estelar en el resurgimiento de la economía nacional post – covid – 19.

Todas las inversiones deben tener garantías del Estado Dominicano. No debemos detener el crecimiento económico de un país por el egoísmo de una persona, que solo ve lo que le conviene a él y no al pueblo.

Este proyecto lo hará ABRISA, pero el mismo será una obra que abrazaremos todos.

La visión gerencial del Sr. Presidente de la República va más allá de lo que algunos piensan, por eso estamos seguro que muy pronto tendremos aeropuerto nuevo en la provincia más religiosa, más turística y más ganadera de toda la nación.

Nada justifica que esta obra esté detenida, pues todos los estudios que se han hecho, señalan factibilidad de la misma.

Por Dr. Herman Pilier Báez