Protagonistas de “El sillazo” dan su versión de los hechos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. Pepín y Nicole, dos nombres que se han viralizado y recorrido todas las plataformas digitales, son dos jóvenes que hace algunos días protagonizaron una incómoda escena en el marco de un video “en vivo” a través de Instagram, cuando esta última recibió una golpiza con una silla por enviar un saludo a su amigo, y ambos en el marco de una entrevista en el canal de YouTube de Alofoke Radio Show, dieron su versión de lo sucedido en ese momento.

En el vídeo, que ha circulado por las plataformas de redes sociales y que ha generado opiniones diversas de parte de los usuarios, se visualiza el momento en que Nicole recibe un golpe en la cabeza con una silla cuando le enviaba un saludo a través del referido “en vivo”.

Nicole le confesó a Santiago Matías, quien conduce el señalado espacio, que no mantiene ningún tipo de relación con el joven que la agredió. “Ese hombre no es nada mío. No sé por qué lo hizo, estaba con mis amigas haciendo el video y eso sucedió así. Él es cuñado de una de mis amigas”, confesó al tiempo que aseguraba que se defendió del acto, aunque esa parte del video no circuló en los medios.

Por su parte, Pepín aseguró que ambos tienen una amistad de varios años y que su accionar de comentar en el video no fue con mala intención. “Somos amigos y nos conocimos en el barrio. Tenemos muchos años de amistad. Estaba con un amigo viendo el live y de repente le mandé un emoji de corazón y me sorprendí cuando sucedió lo del sillazo”.

A pesar de la cuestionante de Santiago Matías, sobre si se querellará con el joven, Nicole aseguró que prefiere “dejar eso así”.