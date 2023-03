Protagonismo y la ausencia de datos

La gestión de datos gubernamentales se refiere a la recopilación, almacenamiento, organización y mantenimiento de estos.

Las agencias gubernamentales gestionan datos sobre demografía, salud pública, indicadores económicos y mucho más. Su gestión eficaz es esencial para que dichas agencias tomen decisiones informadas, desarrollen políticas y proporcionen servicios a los ciudadanos.

También desempeña un papel fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones gubernamentales. Estos actores están invirtiendo en tecnologías y herramientas avanzadas para gestionar y analizarlos de manera más eficiente y efectiva.

Según McKinsey & Company, los gobiernos que utilizan eficazmente el análisis de datos pueden desbloquear más de mil millones de dólares en valor económico anualmente. Este valor puede provenir de una mayor eficiencia, una mejor toma de decisiones y mejores servicios para los ciudadanos. Los gobiernos que invierten en análisis de datos pueden ver un retorno de la inversión de hasta 10 veces la inversión inicial.

Comparto cinco acciones que pueden ayudar en la aceleración de la adopción de datos para desbloquear valor entre los ciudadanos y las partes interesadas:

1. Desarrollar una mesa táctica multisectorial de datos integral. La Comisión Nacional de Datos Abiertos es el espacio esencial para ventilar los temas sobre metas, objetivos y prioridades para su gestión. Debe existir un equipo táctico. Su trabajo es identificar fuentes, estándares de calidad y políticas de gobernanza. Esto debe ser hecho más allá de las reuniones.

2. Invertir en tecnologías modernas de gestión. Plataformas basadas en la nube y datalakes facilitan el almacenamiento, la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Esto puede ser útil para agencias gubernamentales. Hasta ahora, la institución más preparada es la DGII, al avocarse hacia la factura electrónica, potenciará cruces de información nunca vistos en el país.

3. Implementar políticas de gobernanza: Se deben fortalecer las políticas de gobernanza para garantizar que los datos sean precisos, seguros y accesibles para los usuarios autorizados. Esto incluye políticas sobre privacidad, seguridad y las sanciones a los burócratas que infrinjan el intercambio no autorizado.

4. Fomentar una cultura de toma de decisiones basada en datos: las agencias gubernamentales deben fomentar una cultura de toma de decisiones. Deben proporcionar capacitación y recursos a los empleados sobre cómo utilizar los datos para informar las decisiones.

5. Colaborar con las partes interesadas: ciudadanos, empresas y otras agencias gubernamentales puede identificar nuevas fuentes, compartir y desarrollar conocimientos que beneficien a todas las partes. Debe homologarse el lenguaje multisectorial.

En 2020, el 79 por ciento de los Estados miembros de la ONU tenían un portal de datos abiertos. En 2018, la cifra apenas alcanzaba el 48 por ciento. Además, el 59 por ciento de los países tenían una política nacional de OGP en el último período registrado.

Existen varios obstáculos para lograr un gobierno abierto que inciden en el rezago de la adopción de los datos abiertos:

• Voluntad política: el gobierno abierto requiere un compromiso de los líderes políticos con la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Este compromiso ha sido asumido por el Presidente Abinader ante la OGP. Hay permiso para el progreso hacia el gobierno abierto, ahora la ejecución debe ser más rápida y presente.

• Las agencias gubernamentales resisten a la apertura de datos y procesos al público. Esto es debido a preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad y el potencial de publicidad negativa.

• Recursos limitados: la implementación de iniciativas de gobierno abierto puede requerir recursos significativos, incluyendo financiación, tiempo de personal y tecnología. Los gobiernos con recursos limitados pueden necesitar ayuda para priorizar las iniciativas de gobierno abierto.

• Desafíos técnicos: la apertura de datos y procesos gubernamentales puede requerir una experiencia técnica e infraestructura significativas. Es posible que los gobiernos tengan que invertir en nuevas tecnologías y sistemas para que sean accesibles y utilizables para los ciudadanos.

• Barreras culturales. Algunas culturas no valoran la transparencia ni la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales. Esto dificulta la implementación de iniciativas de gobierno abierto.

Los datos son la base de la sociedad digital. Fluyen a través de la economía digital, impulsan la innovación y permiten que los gobiernos tomen decisiones informadas.

Pese a sus bondades, muchos burócratas se oponen. Esto significa que los datos no deben estar limitados al gobierno o al estado. Deben fluir en la cadena de valor. Si no se comparten con los ciudadanos no existe el desarrollo en la era digital.

Los datos se generan a un ritmo sin precedentes en la era digital, y su valor está aumentando exponencialmente. Las empresas, gobiernos y personas deben invertir en tecnologías y herramientas. Estas sirven para recopilar, almacenar y analizar información. Esto ayudará a tomar decisiones y crear valor.

Entendemos que los gobiernos pueden compartir datos de varias maneras para impactar la vida de los ciudadanos, incluyendo:

a) Portales de datos abiertos: los gobiernos pueden crear portales donde los ciudadanos pueden acceder y descargarlos de forma gratuita. Estos datos pueden incluir información sobre demografía, salud pública, indicadores económicos y mucho más.

b) Los gobiernos pueden firmar acuerdos de intercambio. Estos acuerdos pueden ser con otras agencias gubernamentales, empresas o organizaciones sin fines de lucro. Los acuerdos se realizan para compartir datos relevantes para sus operaciones.

c) APIs: Los gobiernos pueden crear API (interfaces de programación de aplicaciones) que permiten a los desarrolladores acceder a los datos del gobierno en tiempo real. Esto puede permitir el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios que utilicen datos gubernamentales.

d) Los gobiernos pueden unirse a asociaciones entre agencias gubernamentales, empresas y organizaciones sin fines de lucro. Estas colaboraciones de datos permiten compartir información y desarrollar nuevos conocimientos. Esto beneficia a todos los involucrados.

e) Estándares: Los gobiernos pueden establecer estándares de datos que garanticen que se recopilen, almacenen y compartan de una manera consistente e interoperable. Esto puede facilitar que diferentes agencias gubernamentales compartan datos con partes interesadas externas.

Las instituciones del Gran Santo Domingo pueden usar un estándar de datos. Esto alimentaría los mapas urbanos, como Waze y Google Maps. Detalles sobre las obras en progreso para alimentar los algoritmos que dan apoyo tanto a conductores, empresas de logística y servicios de emergencia.

Esto va más allá de una estrategia, es pura ejecución coordinada donde los datos son transversales y sirven al ciudadano. El mayor reto actualmente es la gobernanza: todos ven los datos abiertos como una pirámide y trabajan para estar en la cima.

La semana pasada alentaba al liderazgo del sector privado a desarrollar una agenda de trabajo para construir el siguiente paso después de la transformación digital. A las autoridades hay que solicitar puntualmente las prioridades de datos que se necesitan habilitar desde la perspectiva ciudadana: tanto privada como social.

Esto significa garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a recursos de datos y oportunidades digitales que necesitan para tener éxito.

