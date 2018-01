Prospectos de los Reales le rinden tributo a Yordano Ventura a un año de su muerte

EL NUEVO DIARIO.- Uno tras otro, los prospectos de los Reales se fueron acercando hasta el sitio donde está enterrado el dominicano Yordano Ventura.

Nadie dijo ni una palabra.

“No hay palabras para describir este momento”, escribió en su cuenta de twitter el director del departamento de béisbol de los Reales, Alec Zumwalt.

Visitar la tumba de Ventura, que murió en un accidente automovilístico hace un año, el 22 de enero del 2017, en la República Dominicana fue una de las paradas que hizo el grupo de 17 promesas de los Reales durante un reciente viaje a ese país.

So grateful to be a part of a @Royals group that got to shed light and continue Yordano Ventura’s dream of giving back to his hometown! God is so good! #BeTheLight pic.twitter.com/TQeXAyrwaD

— MJ Melendez (@mjmelendez7) 13 de enero de 2018