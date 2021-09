Prospectos de RD entre los que ayudarían a equipos contendores en Grandes Ligas

Claro, la estadía de 10 juegos del dominicano en las Grandes Ligas en julio no fue positiva, pero es difícil imaginar que las herramientas de Bruján no puedan ayudar a los Rays, incluso desde la banca. El joven puede batear (.282/.370/.466) y realmente puede correr (36 bases robadas), además de poder defender varias posiciones. Aunque no esté en el lineup de forma regular, utilizarlo como bateador o corredor emergente, o para iniciar un juego de vez en cuando, podría inyectarle una buena dosis de emoción a los Rays.

4. Luis Gil, LD, Yankees (Nro. 4/Nro. 100 de MLB)