Prospectos de RD entre los mejores proyectados en las Grandes Ligas para 2021

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El coronavirus afectó muchos aspectos del béisbol en el 2020, incluyendo la clasificación de los prospectos. Además del hecho de que no hubo una temporada de liga menor para evaluar a los jugadores, menos prospectos que de costumbre se graduaron a Grandes Ligas durante la campaña más breve desde 1878.

El próximo año, lo contrario podría suceder. Es probable que de los primeros 20 jugadores en el Top 100 actual de MLB Pipeline, 17 ya no sean novatos/prospectos al final de la temporada del 2021. Por lo tanto, habrá muchos reemplazos en la parte más alta de la lista.

Anualmente, miramos hacia el futuro para predecir los 10 mejores prospectos de Grandes Ligas cuando termine la siguiente temporada. Nuestros principales dilemas esta vez fueron determinar si el jardinero dominicano de los Marineros, Julio Rodríguez, o el inicialista de los Tigres, Spencer Torkelson, calificarían al concluir la temporada del 2021 y si debíamos incluir al derecho Kumar Rocker, a quien se le proyecta como la primera selección del próximo Draft amateur.

Aunque llegó a Clase-A Avanzada en el 2019 a sus 18 años, Rodríguez ha disputado apenas 17 partidos en dicho nivel y tendrá 20 años en el 2021. Por lo tanto, vamos a ser cautelosos con él. Torkelson, la primera selección del Draft amateur del 2020, todavía no ha disputado juego alguno a nivel profesional, pero su desarrollo al bate es tan avanzado que nos imaginamos que llegará a Detroit durante la próxima temporada. Si pensáramos que calificaría, ocuparía el puesto número 1.

De su parte, Rocker es muy talentoso, pero trabajó solamente 15.0 innings durante la primavera y no lanzó durante el verano, por lo que no lo incluimos en nuestra lista en la que no aparece serpentinero alguno.

1. Julio Rodríguez, OF, Marineros (No. 15 en el Top 100 actual)

Los debates Kelenic vs. Rodríguez son divertidos. Jarred Kelenic es un mejor bateador puro y más veloz, mientras que Rodríguez tiene más poder en bruto. El punto es que los fans de los Marineros tendrán la oportunidad de ver a dos de los mejores jugadores de Grandes Ligas patrullar los mismos jardines en unos años.

2. Bobby Witt Jr., SS, Reales (No. 8)

Witt, un jugador de las cinco herramientas que no se ve a menudo en las paradas cortas, tiene una aptitud mental y un conocimiento de béisbol que están a la par de sus habilidades físicas. Algunos escuchas lo consideran el mejor torpedero que ha salido del Draft amateur desde Alex Rodríguez.

3. Marco Luciano, SS, Gigantes (No. 29)

El dominicano cuenta con el bate más veloz y el mayor potencial, en cuanto a poder se refiere, entre todos los jugadores del medio de cuadro interior en las ligas menores. Además, tiene mejores posibilidades de quedarse en las paradas cortas de lo que se anticipaba.

4. CJ Abrams, SS, Padres (No. 21)

Vamos por tres campocortos consecutivos que hicieron sus debuts profesionales en la liga de novatos de Arizona en el 2019. Del trío, Abrams es el mejor bateador puro y también posee una velocidad que lo hace capaz de cambiar el rumbo de un partido.

5. Jasson Domínguez, OF, Yankees (No. 48)

La pandemia del coronavirus retrasó el debut del dominicano hasta el 2021, así que tendremos que esperar un año para ver si los informes sobre el potencial de sus herramientas se manifiestan.

6. JJ Bleday, OF, Marlins (No. 24)

Como Rodríguez, estamos hablando de un jardinero derecho que batea para promedio y poder y demuestra un brazo fuerte. Y, al igual que Rodríguez, quizás no esté en ligas menores el tiempo suficiente para seguir en el Top 100 de aquí a un año.

7. Riley Greene, OF, Tigres (No. 25)

El bateador de escuela secundaria más avanzado y la quinta selección de Draft amateur del 2019 ha jugado mejor de lo que se esperaba. Se vio como pez en el agua en el campamento de Grandes Ligas y demostró más poder y aptitud defensiva de lo previsto.

8. Austin Martin, SS/OF, Azulejos (No. 16)

El mejor bateador en el Draft amateur 2020, con potencial para conectar 20 jonrones y robarse 20 bases en una temporada, Martin necesita afianzarse en un puesto defensivo. Lo más probable es que termine en la segunda base o en el bosque central.

9. Kristian Robinson, OF, D-backs (No. 39)

El cañonero lleva paso para integrarse a los Diamondbacks a los 21 años y convertirse en el mejor jugador bahameño en la historia de las Mayores.

10. Zac Veen, OF, Rockies (No. 49)Nos vamos con la novena selección del Draft amateur del 2020, por encima de media docena de jugadores que fueron elegidos primero que él, gracias a su habilidad con el bate en todos los sentidos.

Otros para tomar en cuenta: Triston Casas, 1B, Medias Rojas (No. 71); Jordan Groshans, SS, Azulejos (No. 70); Asa Lacy, LZ, Reales (No. 26); Grayson Rodríguez, RHP, Orioles (No. 31); Max Meyer, LD, Marlins (No. 33); Kumar Rocker, LD, Vanderbilt.