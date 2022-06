Proponen crecimiento económico sea desde abajo hacia arriba para crear más clase media

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador, Paul Steiner, planteó que el crecimiento económico en la sociedad debe darse desde abajo hacia arriba, de la clase baja a la alta, porque así se crea clase media y se estabiliza la democracia.

Al dictar la conferencia “Políticas públicas y las mipymes del comercio” en el marco de la feria Expo Provisiones 2022, el experto en economía sostuvo que en el caso de su país existen dos economías, la de arriba y la de abajo.

“Tenemos dos economías, la economía de arriba y la economía de abajo, la tarea que tenemos en El Salvador es integrar las dos, esa es la meta, cómo logramos integrar la economía de abajo y lograr un crecimiento de abajo para arriba no de arriba para abajo, de arriba para abajo salpica a los amigos, pero de abajo para arriba crea clase media y clase media estabiliza economía, sociedades y democracia”, manifestó.

A través de un documento de prensa, agregó que si se quiere realmente trasformar una economía “no la podemos pensar de manera política, tenemos que pensarlo en base a las necesidades económicas, sociales y legales”.

Steiner dijo que en el caso de la informalidad, en ese grupo no solo se encuentran las personas que trabajan para la subsistencia, sino que se encubren sectores ligados al lavado de dinero.

“La informalidad no es sólo el empresario que vive de subsistencia y por eso no se legaliza y no participa en la economía, también dentro de la informalidad están empresas multimillonarias clandestinas, está el contrabando, lavado de dinero, la evasión”, indicó.

El experto en mypimes se mostró a favor de la Ley 6-22 que establece tasa cero para 67 bienes de la canasta familiar, promulgada recientemente por el presidente Luis Abinader, al considerar que la misma tiene un objetivo lícito.

“Nosotros (En El Salvador) hemos hecho lo mismo con los productos más importantes, bajar los aranceles, para que sea más fácil, porque el hambre es mucho peor que la informalidad, o sea si es de subsistencia no es ser ilegal es hacer las cosas de manera legal para una razón muy lícita que es sobrevivir y la escasez causa serios problemas, la clave está en prevenir eso”, manifestó.

Steiner valoró el desempeño de la economía dominicana y las marcas del país.

“Se ve tremendo el alcance que tienen sus marcas de consumo ,se ve fabuloso, la manera en que están en relación con el consumidor, pero todavía no toca la economía de abajo… ¿Que significa eso? Que al final de la cola hay gente subsistente nada más, no están participando en poder escoger cuál de estas marcas compran, compran la más barata, porque esa es la manera para subsistir”, manifestó.

Paul Steiner cuenta con la experiencia de más de 36 años en el sector público y privado, para múltiples empresas y gobiernos en más de 50 países alrededor el mundo.

Steiner estudió Física y Matemáticas en Texas Tech University, Estados Unidos, y es el Fundador del Movimiento Democracia Limpia El Salvador.

Su visita

Steiner dictó la noche de este sábado la conferencia “Políticas públicas y las mipymes del comercio” durante la feria Expo Provisiones 2022 organizada por el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP).

La tercera edición de la feria Expo Provisiones se realiza bajo el lema “El comercio, catalizador de la industria dominicana” y está dedicada a la empresa Nestlé Dominicana. Además, por primera vez cuenta con un país invitado, siendo este Guatemala.

La feria es dedicada a Nestlé Dominicana, por ser una de las empresas que por varias décadas ha brindado su apoyo al sector comercio, a través de un novedoso portafolio de productos y por implementar las mejores prácticas en materia de comercialización, inocuidad y cuidado del medio ambiente.

