Propone repensar uso de motocicletas como medio de transporte y buscar otras alternativas 

Por Eduardo Hierro.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Edward Ramírez abordó el problema de los accidentes de tránsito en el país, enfatizando que la responsabilidad no recae exclusivamente en las autoridades, sino también en la sociedad.

En ese sentido, Ramírez señaló que las motocicletas no deberían considerarse un obsequio para los jóvenes del país ni ser la única alternativa de transporte, a pesar de ser la opción más económica.

“Usted como ciudadano debe estar consciente que si la persona que está manejando no está consciente ni es prudente, usted está poniendo en peligro su vida», subrayó Ramírez.

Este comentario los realizó el periodista en el programa «Enfrentados», transmitido a través de la plataforma digital «El Nuevo Diario TV», así como en espacios televisivos como Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

Además, enfatizó que aquellos que se desplazan en motocicletas no pueden esperar que los conductores de vehículos de cuatro ruedas estén completamente pendientes de ellos. “De por sí andan despabilados, a altas velocidades, no respetan los semáforos, no respetan las intercesiones” sostuvo Ramírez.

“Inmediatamente la gente le quite el respaldo a los motoristas que andan de forma imprudente en la calle, inmediatamente los motoristas se van a poner la pila y se van a concientizar y organizar” planteó.

Hizo mención a la saturación de hospitales traumatológicos durante los fines de semana, los cuales registraron una alta afluencia de pacientes accidentados, siendo la mayoría de ellos motoristas.