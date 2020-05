Propietarios de caballos piden al Gobierno la reapertura del Hipódromo V Centenario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dueños de Caballos en el Hipódromo V Centenario demandan la pronta reapertura del parque de carreras ubicado en Santo Domingo Este y del cual se mantienen más de tres mil familias de forma directa e indirecta.

Ya los hipódromos estadounidenses de Santa Anita, Belmont Park, Will Rogers Down, Tampa Bay Down, Churchill Downs y Golden Gate Fields iniciaron nuevamente las acciones hípicas, estos se unen a Gulstream Park, que se mantuvo realizando carreras, aun en medio de la pandemia por el coronavirus.

Estos centros de carreras han reiniciado sus las labores a puerta cerradas, justo lo que han pedido dueños de caballos como Eladio Duran, Alexander Aguirre, Omar Javier y otros.

“Estamos listos para que abran, el hipódromo puede correr sin público”, dijo Aguirre, propietario del establo Colombia.

Por su lado, Duran, propietario del establo Wells, señaló que durante la paralización los dueños suman pérdidas cercanas a los seis millones de pesos, ya que han tenido que mantener la misma cantidad de ejemplares y empleados que al momento de producirse el cierre, cuando el presidente Danilo Medina llamó a cuarentena.

Dijo que para un caballo correr no es necesario “tanta gente”, sino que se hace con un personal mínimo y se puede realizar perfectamente sin público. “Estamos decididos a correr, aunque sea con ese sacrificio”, señaló.

Otro centro hípico que hizo su reapertura fue el Sporting Club, en Chile, a la vez que la tarde de este jueves la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció la reapertura del Hipódromo Camarero, en la Isla del Encanto.

La República Dominicana se prepara para hacer lo propio, aunque no se tenga aún fecha para la reapertura de la pista de carreras de caballos del Hipódromo V Centenario.

“Estamos tratando de que las autoridades competentes nos permitan abrir el hipódromo en la fase dos del proceso de desescalamiento de las medidas de prevención tomadas por el Gobierno para detener el avance del coronavirus”, dijo Manfred Codik, presidente de la Comisión Hípica Nacional.

En el país no se realizan carreras de caballos desde el martes 17 de marzo cuando las inscripciones para competir fueron suspendidas debido a las restricciones ordenadas por el gobierno para evitar contagios del coronavirus.

Los hipódromos que han abierto sus puertas lo han hecho con estrictas medidas de seguridad, sin permitir el ingreso del público a sus instalaciones y las apuestas sólo por internet, debido a que todos los locales físicos de apuestas permanecen cerrados.

“Eso es precisamente lo que haríamos en República Dominicana, cuando nos autoricen abrir el V Centenario”, añadió Codik.

Los diferentes entes de la hípica dominicana han estado trabajando de forma coordinada, como son la Comisión Hípica, la Administración del hipódromo, la Federación Nacional de Dueños de Caballos de Carreras, unión de jinetes, entre otros.

Los ejemplares que hay en el V Centenario se han mantenido entrenando para estar listos cuando llegue el momento de reiniciar las carreras y la Comisión Hípica anunció un nuevo horario para el uso de la pista y piscina, a partir del lunes 25 de este mes.

