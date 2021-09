Propietario de negocio denuncia agresión policial en Los Alcarrizos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un comerciante en Los Alcarrizos denunció ayer que dos agentes de la Policía se presentaron a su negocio, el cual ya estaba cerrado y lo agredieron.

Según las declaraciones de “Domingo”, propietario del Billar El Barón, que opera en la calle Puente Blanco, los agentes llegaron al negocio a las 12:20 de la madrugada, estando este cerrado y sin clientes dentro, solo quedaban ahí el y su hermano organizando todo como de costumbre, para operar operar el día siguiente.

“Yo le ofrecido 2,000 pesos, para que me dejen tranquilo porque sé que eso es lo que algunos andan buscando y en el video se puede ver cómo ellos duran mucho tiempo chantajeándome, diciendo que si me incautan las bocinas tendré que pagar más, pero fue porque vieron en mi bolso la venta del día y se le llenaron los ojos” expresó Domingo.

“Me manotearon, me pegaron de la pared y me arrancaron el bulto, pero yo fui hábil y se lo quite de nuevo y lo zumbe, entonces ahí uno me agarró por detrás y me estaba asfixiando, dijo el propietario del negocio.

Manifestó que que nunca ha tenido problemas con las autoridades ya que opera de manera legal, respetando los horarios establecidos.

