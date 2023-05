Propietario de los Suns no cree que Jokic deba ser sancionado

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX.- El encontronazo entre Nikola Jokic y Mat Ishbia, propietario de los Suns, fue una de las noticias del cuarto juego de las semifinales de conferencia entre Denver y Phoenix. El pívot dio un leve empujón al dueño de los de Arizona después de que este le impidiera coger el balón para sacar rápido, lo que le costó una falta técnica y ha hecho que se especule incluso con una posible suspensión del serbio. No obstante, el propio Ishbia ha asegurado que no le gustaría que tal cosa ocurriera.

«Gran victoria para los Suns en una serie que está siendo espectacular hasta ahora. Eso debería ser lo único de lo que se hable» comentó en redes sociales. «Suspender o multar a alguien por los incidentes de anoche no sería correcto. Tengo mucho respeto por Jokic y no me gustaría que nada de eso ocurriera de cara. Tengo muchas ganas de que llegue el quinto partido».

La liga aún no se ha pronunciado al respecto, pero es probable que estas declaraciones de uno de los implicados ayuden a calmar las aguas y a dejar todo en una simple anécdota. La ausencia de Nikola en el Game 5 supondría un golpe durísimo para Denver y daría a los Suns la oportunidad perfecta para robar el factor cancha, pero parece que el propietario quiere que, si los suyos se hacen con un puesto en las Finales de Conferencia, lo hagan batiendo a los Nuggets al completo y sin polémicas extradeportivas de por medio.

