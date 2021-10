Propietario de los Nets: «Espero ver a Irving jugar todos los partidos»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La situación de Kyrie Irving continúa dando de qué hablar en los Nets. El jugador fue el tema central del media day debido a su ausencia por no estar vacunado, ya que la ciudad de Nueva York no permite acceso a recintos deportivos sin al menos una dosis, y el último en hablar del tema ha sido Jos Tsai. El propietario de los de Brooklyn aseguró que respeta la decisión del base, pero también dejó claro que espera que finalmente cambie su opinión para poder pelear por el anillo.

«Kyrie habla de que esto es una decisión personal, y lo respeto» aseguró en unas declaraciones para Brian Lewis, periodista del New York Post. «Pero también deberíamos no olvidarnos de cuál es nuestro objetivo para esta temporada. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el propósito que nos hemos marcado para este año? Está muy claro: ganar el campeonato. Y los equipos que aspiran a ganar el campeonato necesitan que todos sus integrantes empujen en la misma dirección».

«Por tanto, espero ver a Kyrie jugar todos los partidos y ganar un campeonato con el resto de sus compañeros. Sería el mejor resultado para todos» finalizó.

Aun barnizadas de comprensión, estas declaraciones parecen evidenciar que Tsai no está satisfecho con la actitud de Irving. No cabe duda de que si el base se perdiese los 41 partidos en casa (más los que correspondan de playoffs), los neoyorquinos sufrirían un serio revés, y dadas las altas expectativas generadas no pueden permitirse ir a por el anillo a medias.

Recientemente han surgido rumores acerca de la incomodidad que estaba generando en la franquicia la actitud del jugador, y estas declaraciones de su propietario parecen señalar también en ese sentido. Desde luego, no parece el mejor ambiente para comenzar la temporada.

Relacionado