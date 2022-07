Propeep gestionará cirugía a niña con Sindactilia que recibió asistencia en Jornada “Primero Tú”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRIGUEZ.- La Dirección de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep) informó este jueves que gestionará una cirugía a niña Luz Yoelis Fernández Vargas, afectada de Sindactilia, lo que le podría dejar sin la posiblidad de caminar.

Luz Yoelis, de siete años, acudió este jueves a la jornada de inclusión social “Primero Tú”, en el municipio Sabaneta, Santiago Rodríguez, acompañada de su madre Yenifer Vargas Martínez, quien manifestó al director del programa Dominicana Digna, Adolfo Pineda, su desesperación, porque su hija deber someterse a una operación y ella no tiene los recursos.

Tras escuchar a la angustiada madre, Pineda prometió que Propeep, con el apoyo de la alcaldía municipal, proveerá los recursos necesarios para que la niña sea sometida a los procedimientos quirúrgicos que necesita.

“Esa es la instrucción que el presidente Luis Abinader ha dado a nuestro ministro Neney Cabrera, quien ha dispuesto que en todas estas jornadas identifiquemos y ayudemos a las personas que más lo necesitan”, expresó Pineda, quien encabezó la jornada 34, que este año realiza Propeep.

De su lado, la madre Yenifer Vargas Martínez agradeció la buena disposición del Gobierno, para contribuir a la solución de ese problema, que le ha quitado la paz y la tranquilidad, porque es soltera y no cuenta con los medios económicos para cubrir el tratamiento de su hija.

“Una vecina me dijo que venga a la jornada “Primero Tú” y, aunque en principio no quería, tomé la decisión de venir con la esperanza de que me ayuden a la niña y gracias a Dios lo estoy logrando. Esto será de gran ayuda, porque en verdad lo necesito”, expuso.

Sobre la Sindactilia

La Sindactilia es una malformación congénita, en donde dos o más dedos adyacentes están unidos entre sí debido a una falla en la separación de los dedos de la mano o del pie, lo que ocurre durante el embarazo de la madre. Los dedos pueden estar conectados por piel y tejido blando o por los huesos y cartílagos.

Alcalde valora jornada

El alcalde de Sabaneta Feliz Marte, valoró positiva la iniciativa de realizar la jornada en esa demarcación, lo que en su opinión evidencia el compromiso social del presidente Abinader.

Marte indicó que esta es una de la provincia más pobre del Cibao y que el principal problema son los envejecientes que no tienen recursos, para cubrir el costo de sus enfermedades, pero que a través de la jornada Primero Tú, le será gestionado el seguro de salud y la pensión solidaria que necesitan.

En esos mismos términos se expresó el diputado Nicolás López, quien dijo estar muy contento y satisfecho por el trabajo que viene realizando el Gobierno, en benefició de las personas que viven en condiciones vulnerables, no solo de esta provincia sino por todo el país.

Autoridades provinciales

En la jornada estuvo además Carlos Bueno, en representación de la gobernadora provincial, Ivelis del Carmen; así como el capitán Alexander Arias de la Cruz, de la escuela Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros funcionarios municipales y del gobierno.

Instituciones que participan

En las jornadas “Primero Tú” acompañan a Propeep además, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Consejo Nacional de la Discapacidad (Conadis), el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi), los Comedores Económicos de la Presidencia y el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).

También las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el Programa para la Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (Promipyme), el Instituto Tecnológico Las Américas (ITLAS) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otras.

