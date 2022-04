Propagas y Medio Ambiente anuncian maratones para promover cuidado de los recursos naturales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Propagas y el Ministerio de Medio Ambiente dieron a conocer la quinta edición de los 100km del Caribe Non Stop by Propagas, así como los 5k Family Run Propagas, carreras ecológicas que buscan promover y educar sobre el cuidado del medio ambiente y recursos naturales

El encuentro con la prensa, llevado a cabo este jueves en el Salón Multiuso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue encabezado por el ministro Orlando Jorge Mera; Rosa Margarita Bonetti de Santana, presidente de la Fundación Propagas y Mariluz Viñas, directora del evento.

La quinta edición de la carrera internacional 100km del Caribe Non Stop by Propagas, se celebrará del 7 al 8 de mayo a partir de las 4:00 am, saliendo del Rancho Francisco en la ciudad de San José de Ocoa, atravesando el parque Nacional Valle Nuevo, con llegada al Hotel Altocerro en Constanza, recorriendo una distancia de 100 kilómetros en un tiempo máximo de 24 horas.

Mientras que el domingo 8 de mayo a las 10:00 am, estará dando inicio el 5k Family Run Propagas en el Hotel Altocerro, donde se celebrará el cierre de ambas carreras en un ambiente alegre y familiar.

Bonetti expresó que como cada año, “nos sentimos orgullosos de auspiciar, organizar y promover la quinta edición de la carrera internacional 100km del Caribe Non-Stop by Propagas y del 5K Family Run Propagas”.

La misma destacó que el maratón es un evento sin precedentes que se ha realizado durante cinco años consecutivos, aún en tiempos de pandemia, un compromiso del Grupo Propagas con el deporte sano, la conservación de los recursos naturales en las áreas protegidas, el turismo sostenible y la integración familiar de nuestros atletas y colaboradores en un entorno mágico, donde el conjunto de especies, la diversidad, sumado a los ríos y cascadas que componen Valle Nuevo.

También señaló que a través de esta carrera el Grupo Propagas promueve el turismo ecológico, dando a conocer las montañas y los hermosos paisajes que alberga nuestra isla.

En tanto que el ministro Orlando Jorge Mera, manifestó: “He corrido en diferentes maratones nacional e internacionalmente, he tenido grandes experiencias personales en cada uno de ellos, ser parte de esta carrera internacional 100km del Caribe Non Stop by Propagas, es sin lugar a duda, una de las más placenteras para mí, a nivel personal y profesional. Este evento que damos el punto de partida desde hoy, será un camino entre el ecoturismo y el deporte, promoviendo siempre la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales”.

Mariluz Viñas, directora de ambos eventos, señaló: “Los 100km del Caribe Non Stop by Propagas, en su quinta edición se ha convertido en una carrera Internacional conocida”.

Este año, nuestra organización continuará implementando el protocolo de seguridad y COVID, necesarios para poder realizar nuestra carrera para deleite de los amantes de la naturaleza, expresó.

Viñas dijo que “se siente orgullosa de poder afirmar que tenemos un evento que produce cero (O) residuos, ya que no utilizamos plástico ni ningún otro tipo de material desechable”.

En el evento se puntualizó que es obligatorio que cada atleta lleve consigo lo que necesita y que está completamente prohibido tirar desperdicios en el ambiente.

Este año se cuenta con aproximadamente 80 atletas en los 100Km Non Stop y en los 5K Family Run más de 200 colaboradores con sus familias y numerosos atletas provenientes de la ciudad de San José de Ocoa y Constanza, sin contar la gran cantidad de voluntarios comprometidos a dar el máximo asegurando el bienestar de todos los participantes.

Los 100 km del Caribe Non Stop by Propagas y el 5K Family Run Propagas cuentan con el patrocinio oficial de Propagas y Fundación Propagas.

Entre sus colaboradores se encuentran Ministerio de Medio Ambiente, Hotel Altocerro, Gatorade, Next, Productos Chef, La Campagna, 809 Broadcast, Fondeprosjo, Defensa Civil entre otros.

