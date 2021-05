ProntoBella, un centro de belleza holístico dedicado a resaltar la belleza de la mujer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde que el salón de belleza ProntoBella abrió sus puertas al público hace 11 años en el destacado sector de Gazcue, en Santo Domingo, se ha dedicado a operar como un centro holístico dedicado a la belleza de la mujer.

Así lo ha definido su propietaria, Sheila Ochoa, resaltando que, desde su concepción, Prontobella fue concebido como un espacio donde la mujer puede encontrar en un solo lugar la mayoría de servicios y productos que necesitará para resaltar su belleza.

Con sentimiento, Sheila, conversa sobre la evolución de su idea que vio nacer una noche cuando le comentó a su madre que quería independizarse, y ha sido testigo de cómo el centro ha crecido de manera positiva, con bases firmes, clientes fieles y un personal calificado.

“La verdad que nosotras nos sentimos muy bendecida”, dice al repasar la trayectoria del espacio.

El salón, es más que un centro estético y de belleza, es una experiencia dedicada exclusivamente a resaltar y embellecer a la mujer, atentos siempre a las propuestas que puedan complementar su catálogo y enfocados en mantener el personal actualizado, razón por la que ofrecen una exquisita selección de servicios que cumple a la perfección su propósito.

Servicios del centro

Orientados en la calidad del servicio, en un ambiente acogedor y espacios definidos, la clientela de Prontobella recibe servicios de corte de pelo, técnicas de color, tratamientos capilares enfocados en el tratamiento y cuidado del cabello, con propuestas vanguardistas y de temporada, manicure y pedicure y acrílico para el cuidado de uñas, maquillaje, depilación, pestañas y cejas.

Entre los servicios más demandados del centro resaltan los tratamientos capilares y los servicios enfocados a las uñas.

En el salón de belleza, ubicado en la calle Juan Isidro Jiménez #4 del citado sector, actualmente laboran 29 mujeres, en las distintas áreas de servicio y horarios, quienes con profesionalismo y una sonrisa, siempre están dispuestas a cumplir con lo solicitado por las clientas.

Además, de que parte del enfoque de este equipo, también recae en guiar a la clientela en la toma de decisiones inteligentes respecto a la selección de productos y tratamientos capilares para el cuidado óptimo de su cabellera.

La coquetería de la mujer dominicana

No es extraño que la mujer dominicana sea conocida por su coquetería, una cualidad que resalta en muchas, pues en la cotidianidad siempre están presentes las visitas a los salones de belleza para el cuidado del cabello y las uñas.

Para Sheila, el secreto mejor guardado para una cabellera de infarto es “llevar adecuadamente un cronograma capilar, trabajando las tres necesidades esenciales: nutrición, hidratación y reparación, acompañado de rolos, siempre que pueda. El truco está en alternar los productos, que sean de calidad y sobre todo adecuados a cada situación”.

Sheila y su madre

“Gracias por protegerme, darme tu apoyo y tu amor infinito”, le expresa la propietaria del centro a su madre, pues a propósito de que mañana se celebra el Día de las Madres en el país, la madre de Sheila, ha sido una pieza fundamental en su vida y el salón de belleza Prontobella.

“Tenemos roles diferentes, pero nos complementamos a la perfección, aportando más en las áreas en que somos más capacitadas. De mi madre he aprendido tantas cosas importantes, todo lo que soy se lo debo a ella. Siempre ha tenido visión de negocio, me ha enseñado a no tenerle miedo al trabajo, a luchar por mis sueños, estar aterrizada y que no se necesita tanto para encontrar la solución al problema, más que enfoque”, resalta Sheila sobre la relación con su madre.

