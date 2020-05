Pronto nos reencontraremos mamá

Por difícil que parezca la situación por la que estamos atravesando, en estos momentos, por la pandemia del coronavirus, indudablemente, que saldremos de nuestro confinamiento y podremos nuevamente reencontrarnos con nuestros seres queridos y en especial, con ese ser humano tan importante para todos los que reconocemos el valor incalculable que tiene una madre para la humanidad.

Sin ella no existiríamos, a pesar de todas las tecnologías modernas que han inventado para intentar concebir, sin ella, o con un vientre de alquiler. La forma natural de nacer el individuo no la podrá cambiar por más teorías que se intenten llevar a la práctica, a pesar de algunos casos individuales que pudieran producirse.

Es triste, tenerla lejos, pero da alegría tenerla, aunque lejos. Es momento de hacerle sentir la falta que te hace. Llámala. No importa que no tengas minutos. Saca tiempo para hacerla sentir bien.

Dale aliento si sufre alguna dolencia y hazle ver lo importante que es para ti saber que ella está bien. Si ha habido algún mal entendido pásalo por alto este Día de las Madres, que celebramos los dominicanos.

Esta fecha se conmemora en nuestro país el último domingo de mayo y el de los padres el último domingo de julio. Muchos han sugerido que las dos fechas se celebren un mismo día, pero no se ha logrado.

“Madre es la que cría”, es una frase que suele decirse mucho en nuestro país, y qué tan cierta es sobre todo si recordamos cuantos casos de niños y niñas abandonados hemos visto en nuestras calles y barrios. El más reciente, el de una recién nacida que fue encontrada por un parqueador de carros, en la capital, hasta con el cordón umbilical pegado, en una de las aceras.

Hay personas que adoptan niños y los cuidan como si fueran propios y les dan el verdadero amor de madre o padre. Pero para qué cuestionar a una madre que abandona una criatura, es mucho más triste que no la dejara nacer. Prefiero que la bote, pues cualquiera la recoge y le da el amor que esta madre no ha querido dar, pero que no la aborte, que le deje nacer.

La maternidad es la oportunidad que Dios, para los creyentes, le ha dado a la mujer para que pueda crear un ser con cualidades parecidas a uno de los dos cónyuges o a un familiar cercano, abuelos, tíos.

En fin, es un tema que emociona. Pero da mucha pena saber que hay hijos que no saben lo que es tener madre y madres que no saben lo que es tratar a un hijo como tal, igual caso se da en el de los hombres que son padres.

