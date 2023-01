Pronósticos pasados de un aguilucho

1.- El lunes 12 de enero de 2009, en Santiago, los Tigres del Licey derrotaron a las Águilas Cibaeñas, con anotación de 11 carreras por 3. Mi equipo quedó eliminado del Todos Contra Todos, habiendo obtenido solo 2 triunfos y 16 derrotas.

2.- Al día siguiente, vía telefónica establecí comunicación con el benjamín del Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas, y luego de un cordial saludo le dije: “te estoy llamando para decirte que las Águilas en lo adelante van a permanecer 5 años sin ganar un campeonato en el béisbol profesional dominicano. Mi interlocutor me respondió; “doctor, eso no puede ser; el equipo se recuperará”.

3.- Después de aquella conversación, al inicio de los campeonatos subsiguientes, lo que le había pronosticado a mi amigo al final de la temporada 2008/2009, se lo reiteré en iguales términos a él, así como a otros de mis amigos en el Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas.

4.- El lunes 18 enero de 2013, al concluir en Santiago, el primer juego de la serie final, efectuado entre Escogido y Águilas, con pizarra de 10 carreras por 7, en el curso de una recepción en la casa de un amigo común, nos encontramos el benjamín de la directiva y yo. Hablando del partido recién finalizado, le manifesté que las Águilas perdieron esa noche y, posiblemente, serían barridas en la serie, como finalmente ocurrió.

5.- Al llegar a su final la serie regular del campeonato 2013/2014, el día lunes 23 de diciembre 2013, luego de efectuado el draft de nativos e importados, al informarme de los jugadores seleccionados por las Águilas Cibaeñas, llamé vía telefónica a los periodistas aguiluchos Huchi Lora y Nelson Rodríguez, y les dije que no se hicieran ilusiones, que con los jugadores escogidos como refuerzos por las Águilas para el Todos Contra Todos, no llegaríamos a clasificar, que seríamos eliminados.

6.- Al día siguiente del draft, martes 24 de diciembre de 2013, llamé por teléfono al estratega de béisbol, el Vo Nguyen Giap del Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas, y le ratifiqué lo mismo que ya había dicho a mis amigos Huchi y Nelson, que las Águilas no clasificaban para competir al final del campeonato. La respuesta que me dio fue: “Negro, estás equivocado, las Águilas van a clasificar”; a lo que le respondí: “los días venideros dirán cuál de los dos tiene la razón, te sugiero pongas en conocimiento al Gurú de las Águilas, de las opiniones diferentes que tú y yo tenemos de cuál será el lugar a ocupar por las Águilas en el tablero, al final, para que él sirva de árbitro.

7.- El martes 14 de enero 2014, en horas de la tarde, luego de recibir la información de que esa noche en Santiago lanzaría por las Águilas, frente a los Gigantes, un importado recién llegado desde México, llamé por teléfono al distinguido estratega, ya citado, y al sufrido aguilucho, licenciado Rafael Emilio Yunén. Les manifesté, en forma de broma, que en ese momento me encontraba en la funeraria haciendo una reservación para un paciente que está en cuidados intensivos; ambos guardaron silencio. Las Águilas Cibaeñas perdieron esa noche 6 carreras por 2; el debutante lanzador mexicano, no pasó del cuarto inning, aunque superó a su otro compatriota, también llegado días antes, que abrió un juego, se enfrentó a cuatro bateadores y no pudo sacar un out.

8.- El día miércoles 15 de enero 2014, en horas de la mañana, consciente del estado de gravedad de las Águilas, me comuniqué con mi compadre y lesionado aguilucho Nelson Rodríguez, y le manifesté: luego de la derrota del martes ante los Gigantes, es posible que esa noche el Escogido coloque a las Águilas en una situación de calamidad. Se confirmó mi predicción porque las Águilas fueron blanqueadas -2 carreras por 0-, no obstante, la labor magistral del tsunami Carlos Martínez.

9.- El viernes 17 de enero 2014, establecí comunicación con mi amigo, el mismo benjamín, a quien había advertido de los 5 años sucesivos sin las Águilas ganar un campeonato, y le dije: aunque anoche vencimos al Escogido, creo que hoy todo puede terminar para las Águilas, porque no olvides que la vida de las Águilas no depende de ellas, sino de que el Escogido logre vencer al Licey.

10.- Como había pronosticado, en la ciudad capital, el juego concluyó con victoria para el Licey sobre el Escogido, con pizarra de 6 carreras por 1, y por vía de consecuencia, todo había concluido quedando las Águilas eliminadas.

Reflexiones

11.- Amor no quita conocimiento. Mi simpatía por el equipo Águilas Cibaeñas, no me impide conocer sus debilidades.

12.- Una cosa es lo que yo quiero y otra, muy distinta, lo que pinta la realidad. Mi deseo es que las Águilas Cibaeñas ganen siempre, pero…

(Santiago de los Caballeros, 17 de enero de 2014). Tomado del libro de mi autoría: Mi parecer sobre la sociedad dominicana de hoy. Tomo II, páginas de la 384 a la 387.

Por: Ramón Antonio Veras

Relacionado