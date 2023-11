Promueven cultura de seguro que transfieran riesgos en pólizas ante cualquier eventualidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La superintendente de Seguros, Josefa Castillo Rodríguez, manifestó que debido a las negativas experiencias vividas por los diferentes fenómenos atmosféricos que han afectado al país, la institución que preside ha estado inmersa en la promoción de la cultura del seguro, para que la gente tome conciencia y transfiera esos riesgos en una póliza de seguro.

La funcionaria se expresó en esos términos al ser abordada por Edith Febles, durante la entrevista realizada en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, Canal 11, acompañado del director técnico de esa institución, Joaquín Hurtado.

Josefa Castillo señaló que a diferencia del fenómeno del 4 de noviembre del pasado año, donde el Gobierno dispuso un bono de hasta 100 mil pesos para los vehículos ahogados por el imprevisto, esta vez no se aprendió de esa experiencia y las pérdidas por el fenómeno de ahora es tres veces de mayor dimensión, lo que involucró daños, no sólo a los vehículos, sino a empresas, negocios y viviendas.

Lamentó que no se tenga la conciencia de la cultura del seguro, ya que “es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo” ante cualquier eventualidad, como ocurrió que muchos de los afectados no tienen cobertura de seguro. “Hay que dejar de pensar de no usar seguros porque se espera una ayuda del Gobierno, que el pasado año se debió a la sensibilidad humana del presidente Luis Abinader, sino que tenemos que asumir la responsabilidad directa sobre nuestros bienes a través de asegurarlo con una póliza de seguros”, dijo.

Afirmó que las compañías de seguros han respondido adecuadamente, pero que si algún ciudadano no siente que se le ha dado una respuesta adecuada de parte de la compañía de seguros contratada, puede recibir la asistencia de la Superintendencia de Seguros, a través del Departamento de Atención al Usuario, entidad creada en su gestión.

Mientras que el director técnico de esa dependencia, Joaquín Hurtado, pidió a los ciudadanos leer bien los contratos de pólizas de seguros antes de firmarlos e investigar cuáles son las coberturas, “qué le cubre y qué no”, precisó.

Señaló que no todos los seguros denominados full cubren inundaciones. Explicó que este tipo de póliza tiene dos modalidades, la que cubre colisiones, incendio y robos, y otra que además de cubrir la primera modalidad incluye los daños por catástrofes como inundaciones y terremotos.

Hurtado señaló que del parque vehicular en el país, cerca de un 5 a un 10 por ciento aplican para tener seguros full, porque tienen entre 10 a 15 años de fabricación, pero que los demás vehículos por antigüedad, sólo tienen seguros de ley.