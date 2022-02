Promoción médica UASD se reúne para celebrar su medio siglo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Promoción Médica del año 1971 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) se reunió hoy para celebrar su 50 aniversario, en un encuentro iniciado con una misa oficiada en el Museo Universitario, a cargo del reverendo Francisco Alberto Caraballo, vicario de la catedral castrense de Santa Bárbara, y del diácono Jean Marie Celestin.

Las actividades fueron encabezadas por la doctora Rosel Fernández, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, en calidad de invitada de honor; el doctor Julio Ravelo Astacio, exrector de la UASD e integrante de dicha promoción, y otros profesionales de la medicina, quienes conformaron el equipo organizador del evento.

Entre las actividades que formaron parte de la agenda del encuentro, figuró la visita a la rectora Emma Polanco Melo, quien recibió a los médicos en su despacho, los felicitó por los años cumplidos de ejercicio profesional y por los aportes hechos a la sociedad a favor de la salud de la población.

“Para mí es un gran orgullo ver a esta generación uasdiana, que fueron los que lucharon por el medio millón, los que lucharon, porque esta Universidad sea democrática, abierta y pública. Una institución que responda al desarrollo del país en las distintas áreas en que la Universidad ha formado profesionales”, expresó Polanco Melo, quien hizo un recuento a los presentes sobre los avances que ha experimentado la academia en los últimos años.

De su lado, la decana Fernández felicitó a los miembros de la promoción presentes en el encuentro por alcanzar su 50 aniversario y por el dinamismo que muestran, al tiempo de aprovechar la ocasión para hacer un resumen de los logros de la presente gestión que encabeza, resaltando la instalación bastante avanzada del Centro de Simulación de Ciencias de la Salud.

Mientras que el doctor Astacio, al hablar en nombre de sus compañeros para agradecer a la UASD por su formación, calificó la academia como un bastión y adujo que no hay ninguna otra institución en el país que se le pueda comparar, pues basta ver los aportes a la producción y al crecimiento social, profesional, académico y científico que ésta ha hecho a la nación y parte del mundo.

“Les digo, les cuento, que me siento honrado de pertenecer a la Facultad de Ciencias de la Salud, que me siento orgulloso de ella, como me siento orgulloso de ser egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo”, así se expresó el doctor Astacio al término de su intervención.

Esta actividad incluyó también la visita de los galenos a distintos espacios de Ciencias de la Salud y la entrega de certificados expedidos por esta dependencia con motivo de la celebración.-

Relacionado