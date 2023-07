Promipyme valora más al emprendedor que su situación financiera, para otorgar un préstamo

Porfirio Peralta: «ofrecemos educación financiera a los clientes»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme) y Banca Solidaria, Porfirio Peralta, sostuvo que a la hora de otorgar un préstamo a un cliente, se le da más valor al emprendedor que a su propia situación financiera.

Explicó que lo principal que debe tener una persona para obtener un préstamo es ser propietario de un negocio, sin importar el tamaño, si es formal o informal.

Tras su participación en el Podcast de El Nuevo Diario, el incumbente de Promipyme subrayó que en caso de ser persona física no se le presta directamente, sino que la entidad le presta a las cooperativas para que estas a su vez puedan prestarles a estos comerciantes, los cuales deben demostrar con documentos y con facturas ser propietario de un negocio.

«Tenemos 110 oficinas a nivel nacional. Todos nuestros empleados son profesionales. Son contadores, economistas. Tienen que ser profesionales: Deben manejar unas informaciones para poder preparar un expediente», explicó Porfirio Peralta entrevistado por Persio Maldonado, Rafael Zapata, Luis Brito, Abigail Díaz y Jaime Rincón.

Añadió que no importa el tamaño o el lugar donde se encuentre el negocio, a todos los clientes se les visita para hacer un levantamiento, pero si la persona no tiene un contador o un asesor por iguala, los visitadores tienen que llenarles un formulario para determinar su capacidad de pago.

Agregó que los préstamos que son de RD$500,000 hacia abajo se conocen en las propias oficinas de Promipyme y los que son de RD$500,000 hasta dos millones se les trabaja con el gerente regional y se le hace un comité de crédito, más cuando pasan de dos millones se le trabaja en la sede de la entidad.

Trabajan con la plataforma del BR

Porfirio Peralta resaltó que la entidad que dirige no maneja recursos financieros, sino que se le paga al Banco de Reservas para utilizar sus tecnologías, por lo que todo aquel que vaya a optar por un préstamo de Promipyme debe abrir una cuenta bancaria, ya sea corriente o de ahorros para que les sean colocados los recursos en ella, por esa misma vía pueda hacer sus pagos correspondientes por el dinero prestado.

«Para darles una información concreta, pagamos más de 20 millones mensuales al Banco de Reservas por el uso de sus tecnologías, lo que significa que es el costo mayor que tenemos», aseguró Peralta.

Añadió que la seguridad que les ofrece el Banreseras es muy ponderada, ya que Promipyme no podría debutar un sistema propio.

Aclaró que para los préstamos desde RD$60,000 pesos, el solicitante debe tener un garante, sin embargo, desde RD$50,000 hacía abajo no es necesario, esto porque la mayoría que solicita estas pequeñas cifras son mujeres emprendedoras.

Peralta recordó que Promipyme tiene un programa llamado Mujer Súper Emprendedora, el cual está vinculado a Supérate, y que sirve para esas mujeres que no tienen un garante y a través de este la entidad se lo gestiona a través del Banco de Reservas.

Requisitos del garante

Los requisitos que debe tener una persona para ser garante de un solicitante de préstamo en Promipyme son: ser empleado del gobierno y ser un pequeño empresario.

Estos garantes también pueden ser familiares del solicitante, siempre y cuando cumpla con los requisitos antes mencionados.

Al preguntársele cuántos clientes le han quedado mal a Promipyme, Peralta respondió que sólo un 2 % de los deudores no ha respondido al 100 %.

No obstante, explicó que no significa que no paguen, sino que se les genera una mora cuando pasan de los 90 días.

Educar a la gente financieramente

Señaló que «prestar dinero no es un problema» porque lo que más hay es personas que necesitan dinero, pero hay que educar financieramente a la gente para que invierta sus recursos y que genere riqueza.

Según explicó el incumbente de Promipyme, el hecho de que que sólo el 2 % de sus clientes no cumplan a totalidad, va vinculado dos cosas importantes: primero a la parte de la educación que reciben a través de los cursos que se imparten constantemente sobre manejos financieros de pequeñas empresas, y segundo, que la persona que paga a tiempo y queda bien, puede reengancharse en otro préstamo.

