Promipyme realiza jornada limpieza y recogida desechos sólidos costa de SDE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El “Programa Promipyme Verde”, que ejecuta el Consejo Nacional de Promoción, Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa, realizó este viernes una jornada de limpieza y recogida de desechos sólidos en toda la costa del municipio Santo Domingo Este, entre la avenida España y Las Américas.

Durante el acto, Porfirio Peralta, director de consejo, agradeció a los presentes por unirse a la gran labor organizada por Promipyme Verde, que dirige Ennio Santana, de quien dijo es un gran medioambientalista a carta cabal.

También saludó la presencia de autoridades civiles y militares presentes. Llamó a los ciudadanos a cuidar de su entorno y a formar a los más pequeños con una visión de amor y protección al medio ambiente.

De acuerdo a un comunicado, en la apertura fue entregada la primera “Tarjeta Verde Inteligente”, la cual servirá al ciudadano de presentación, diseñada por la Quick en colaboración con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic).

Ennio Santana, explicó que el objetivo es poder integrar a la sociedad civil a que conserve su entorno y se preocupen, y lo preserven entorno con miras a la protección del medio ambiente. “El objetivo nuestro es que nuestras generaciones futuras reciban lo que por derecho les corresponde, tener derecho a un hábitat saludable”, expresó al llamar a la ciudadanía a que se integren en la jornada.

Santana destacó que el decreto 233-17 declara el tercer sábado de septiembre como Día Nacional de Limpieza de Residuos Sólidos, con el objetivo de involucrar a toda la población e instituciones del Estado a realizar acciones encaminadas a motivar, educar, sensibilizar y concienciar sobre la importancia que revisten las mismas.

Por tal razón, Promipyme, su director Porfirio Peralta junto a sus colaboradores celebraron este viernes el “Día Nacional de Limpieza de Residuos Sólidos (Diadesol)”, con el sector de las Mipymes como parte de las acciones puntuales del Programa de Gestión Ambiental Promipyme Verde.

Colaboraron con Promipyme los empresarios del sector de las MiPymes del Municipio Santo Domingo Este, Parley For The Oceans, Promar, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de la Juventud y Ejército de República Dominicana, Ogtic, Quick, Sumeca, SRL, así como Cedirsa, OR, Constructora O, Reilly y Asociados.

Así como, María del Carmen Vargas, directora de Participación Social del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Pedro Quezada, director general de la Ogtic, Stephanie de Jesús Rojas, asistente directora de Participación Social del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

