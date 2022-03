Promese/ CAL reabre Farmacia del Pueblo en Maternidad San Lorenzo de Los Mina, SDE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), reabrió este viernes la Farmacia del Pueblo instalada en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina, luego de completar trabajos de rehabilitación a los fines de garantizar la calidad en el servicio prestado a la población.

En el acto, al que asistieron líderes comunitarios del referido sector, el director general de Promese/CAL, Adolfo Pérez, dijo que la farmacia beneficiará alrededor de 152 ciudadanos que habitan en los sectores aledaños.

Indicó que, además de Los Mina, con la reapertura de esta farmacia serán favorecidos unos 10 sectores aledaños, entre ellos, los Tres Brazos, Katanga, La Barquita, Ensanche Felicidad, Los Cantares, La Bomba Vieja, Las Enfermeras y La Milagrosa.

“Esta no es una farmacia más, estamos hablando de un eje vital en el desarrollo integral de la comunidad y de miles de mujeres que diariamente asisten a esta maternidad, por lo que, esta reapertura, va cónsona con el esfuerzo desplegado por el presidente de La República, Licdo. Luis Abinader Corona, de dar cobertura en salud y de calidad a todos los dominicanos y dominicanas sin importar su estatus social”, enfatizó el director de Promese/CAL.

A su vez, el doctor Leonardo Aquino Rosario, director general del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, se mostró agradecido por la reinauguración de la Farmacia del Pueblo, la cual viene a coadyudar a los usuarios con el bajo costo de los medicamentos.

Aquino Rosario expresó, que como maternidad, el principal objetivo de la institución es brindar un servicio óptimo a todas las mujeres y niños que vienen a este centro en busca de salud.

La farmacia ofrecerá servicios de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm; los sábados de 8:00 am a 4:00 pm, y los domingos de 8:00 de la am a 12:00 del mediodía.

