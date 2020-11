“Promesas incumplidas, para una diáspora olvidada”

Las elecciones presidenciales en la República Dominicana, se celebraron el pasado 5 de julio, rompiendo con todos los esquemas en base a las fechas, a raíz de la pandemia que está atravesando el mundo “Covid-19”, toda la campaña electoral para todos los que residen en la diáspora fue llevada a cabo de manera anormal.

Es decir, mediante plataformas virtuales llámese Zoom, Meet, Facebook Life entre otras.

Sin embargo, los funcionarios que hoy desempeñan cargos de primer nivel eran accesibles a todos los dominicanos de la llamada “Diáspora”, los cuales se mostraban atentos a las realidades en estos tiempos que atravesaban estos ciudadanos por el mundo, se mostraban colaborativos y hasta se tenia una especie de familiaridad en la pasada campaña electoral.

Muchos de nuestros dominicanos veían en esos lideres una especie de esperanza y de accesibilidad por la predisposición que muchos mostraban, para llevar a cabo proyectos y dar a conocer las necesidades que se necesitan en el exterior.

¿Por qué Diáspora Olvidada? Nuestra diáspora aportó en el año 2019, aproximadamente 7.000 millones de dólares a nuestra economía, por lo que se convierte en una de las principales fuentes del dinamismo de la estabilidad cambiara que goza nuestra nación, lo cual hace que tengamos los niveles más bajos de inflación de la región latinoamericana y además seamos la principal económica del Caribe, no solo por los envíos que les realizan a sus familiares a través de las remesas, sino también por las inversiones y emprendimientos que llevan a cabo en suelo Dominicano.

En la pasada campaña electoral se detallaron todas las propuestas que se les tenia a la diáspora que años han sido olvidados, marginados y en muchas ocasiones ignorados por nuestras autoridades locales, lo cual muchos de ellos esperanzados en esas propuestas vieron en si el sueño de todo Dominicano residente en el exterior, poder regresar a su patria y gozar de un retiro digno y poder disfrutar de todos los recursos que tiene nuestra amada Republica Dominicana, tal como lo expresa nuestro eslogan “República Dominicana Lo Tiene Todo”.

¿Promesas Incumplidas? Si!, si bien nuestro gobierno apenas tiene 90 días a cargo de la primera magistratura, no es tiempo para resolver todos los problemas que aquejan a nuestra sociedad, además de la pandemia que nos azota, pero no podemos olvidar a los líderes que residen en países como: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Costa Rica, Panamá, Curacao, Venezuela, España, Italia, entre otras naciones, siendo los primeros 5 mencionados muchas veces estando fuera de la política exterior de los gobiernos, dichos lideres encabezaron el año 2015, la responsabilidad de representar el Partido Revolucionario Moderno en esas seccionales, partido que gobierna la nación desde el 16 de agosto del año en curso, estos líderes además diseñaron un plan de gestión para hacer cumplir muchas de las necesidades que en años no se le han cumplido a la diáspora dominicana en esos países.

Si bien sabemos que el estado no es un “Botín”, los políticos que en su momento se hacían llamar oposición, a esos lideres les prometieron oportunidades, a tal punto que en su discurso decían que ellos por estar en esos países serian los primeros en ser tomados en cuenta por conocer la realidad del dominicano migrante viéndose esto muy fuera de la realidad.

Los líderes políticos de la diáspora al ver los decretos que son emitidos por el ministerio de la presidencia y observar que esas personas no pertenezcan a la diáspora y peor aún no conocen las realidades y necesidades que viven los dominicanos en esos lugares lejos de su patria, les deja los ánimos muy cabizbajos. Hay que tomar en cuenta que un partido político sin militancia no existe, la militancia de un partido es quien lleva a cabo todos …

Por: Junior Pérez