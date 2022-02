Promesas incumplidas en San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís continúa siendo la provincia más olvidada por los gobiernos de turno y al parecer el del presidente Luis Abinader no será la excepción, pues el presidente se ha embarcado en grandes obras e inversiones en diversas provincias del país; a San Pedro de Macorís ha venido en más de cuatros ocasiones en misiones oficiales y todavía no hemos visto el tan esperado anuncio del inicio de una majestuosa inversión que sirva de base para el desarrollo de la provincia. El día de ayer el presidente Luis Abinader vino a San Pedro de Macorís para supervisar el asfaltado, dar el primer picazo a la construcción de la Plazoleta del Faro y rehabilitación del Parque; también dispuso el reinicio de los trabajos para la reparación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa previendo que estará terminado en agosto del 2023. Todos queremos que eso no se quede solamente en palabras.

Hemos visto desfilar a un gran número de funcionarios por nuestra provincia y solo nos han dejado con un caramelo para entretenernos, y tal es el caso del ministro de turismo, el administrativo de la presidencia, el de obras públicas, el del INTRAN, el de medioambiente, industria y comercio, hasta el mismo presidente.

Como diputada de la República Dominicana por la provincia San Pedro de Macorís no me corresponde constitucionalmente la construcción de obras, pero si me corresponde votar su presupuesto; no me corresponde constitucionalmente la conducción administrativa, pero si me corresponde fiscalizar que se haga con transparencia. Nos acercamos a la mitad del período presidencial y son notables las promesas incumplidas del presidente de la República, al menos para los habitantes de San Pedro de Macorís a quienes represento en la Cámara de Diputados. Esas promesas incumplidas hasta ahora son:

Malecón (Puerto o Muelle) de San Pedro de Macorís: El Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Juan Luis Rodríguez, dijo en diciembre del 2020 que el muelle de San Pedro de Macorís sería modelo para todos los demás puertos del país. Debo decir que ahora mismo el muelle de San Pedro de Macorís es un modelo de abandono y retraso respecto a otros muelles como los de Nagua y Puerto Plata que han recibido mayor atención. En abril del 2021 el Senado aprobó la Resolución que declara de urgencia el acondicionamiento y reparación del muelle de San Pedro de Macorís. Solamente para el muelle se han aprobado presupuestos desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Turismo, la Autoridad Portuaria, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Yo me pregunto ¿qué está pasando con el dinero y por qué la reconstrucción y ampliación del muelle no muestra avances significativos?

Moradores de San Pedro de Macorís: Los moradores de Villa España, Villa Maranathá, Santa Clara, El Brisal, Barrio Kennedy, Barrio Miramar, Pedro Justo Carrión, Barrio México, Barrio Blanco, entre otros, han protestado por la falta de atención de escuelas, de vertederos improvisados, del Hospital Oliver Pino, de electricidad y más recientemente protestaron por la seguridad social el pasado domingo 30 de enero. Ya es suficiente con las dificultades que viven los dominicanos día a día como para darles más preocupaciones con el fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y con el 30% de las AFP. Muchos vecinos de San Pedro de Macorís e inclusive personas de otras provincias vienen a nuestra Oficina Legislativa en búsqueda de empleo y con recetas médicas esperando que se les atienda porque no se les da respuesta en las oficinas o instituciones que corresponden en cada caso.

Zona Franca: Durante su campaña electoral, el presidente Luis Abinader dijo que aprovecharía la guerra comercial entre los Estados Unidos y China y que traería a decenas de empresas que dieran empleo en la Zona Franca. El Director General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), Ulises Rodríguez, prometió que a finales de 2021 estarían en plenas operaciones 17 naves de la Zona Franca y ahora en 2022 no lo están. Yo me pregunto ¿dónde están esas decenas de empresas que prometió?

Juan Dolio: el presidente Luis Abinader prometió el relanzamiento del turismo en Juan Dolio … Yo me pregunto ¿cuándo empezará la campaña de publicidad y el financiamiento especial a la hotelería? La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos de la Zona Este (ASOLESTE), la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), la Asociación de Inversionistas Españoles en Turismo del Caribe (INVEROTEL) y el Gabinete de Turismo nos han demostrado que podemos crecer económicamente con el desarrollo turístico, pero también nos han demostrado lo poco que les importa San Pedro de Macorís y Juan Dolio que son los puntos más poblados de la región Este. Será muy bueno que se discuta la estrategia integral de desarrollo del Este en el Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) en marzo del 2022.

Parece que el gobierno del presidente Luis Abinader es el gobierno de los picazos y de las obras iniciadas. La provincia de San Pedro de Macorís sigue esperando ver tan anhelados cambios que le prometieron. Cada vez que el presidente Luis Abinader venga a San Pedro de Macorís allí le recibiré con todo el respeto que merece, pero también lo recibiré con todas las exigencias de la provincia que está harta de que la engañen y de que no se cumplan las promesas.

POR FIOR DALIZA PEGUERO

*La autora es diputada por San Pedro de Macorís/ vocera del Bloque del PRD.

