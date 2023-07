PROINDUSTRIA reconoce a la PUCMM con el Premio a la Excelencia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), realizó la primera entrega de su Reconocimiento a la Innovación Industrial, en la cual la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), resultó reconocida con el “Premio a la Excelencia en Ciencias y Tecnología”, que es el máximo galardón otorgado a las universidades.

Por sus grandes aportes en materia de investigación y desarrollo en beneficio del sector industrial, la PUCMM logró el mayor reconocimiento en la categoría Innovación Académica, la cual premia la creación de nuevos métodos, tecnologías o procesos tecnológicos, que añadan valor o faciliten la comprensión o manejo de los problemas existentes en cualquier área de la industria manufacturera.

El premio fue otorgado la noche de este miércoles y entregado por el director general de PROINDUSTRIA, Ulises Rodríguez, al vicerrector académico de esta PUCMM, profesor Julio Ferreira. Además de la Madre y Maestra, fueron reconocidas en el renglón de Innovación Académica, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Universidad Iberoamericana (UNIBE).

En esta primera entrega de Reconocimiento a la Innovación Industrial, Proindustria reconoció a un total de 23 industrias de todo el país. Ulises Rodríguez, precisó que el Gobierno ha brindado un acompañamiento extraordinario a través de la creación de la Mesa de Industrialización y la promulgación de la Ley 242-20 de PROINDUSTRIA, que mejora las facilidades e incentivos para promover la innovación y la modernización industrial.

Además, mencionó la aprobada Política Nacional de Innovación 2030 mediante el Decreto 278-22, declarando la innovación como una prioridad nacional y una herramienta para la generación y producción de conocimiento útil para transformar la sociedad. Rodríguez, también enfatizó en que esta primera edición de Reconocimiento a la Innovación Industrial se constituye en un hito, como muestra del compromiso del Gobierno dominicano, con el que celebra los avances revolucionarios que están impulsando el crecimiento y desarrollo de las industrias dominicanas.

Reconocimientos

La categoría Mayor Nivel de Innovación en la Industria contó con cuatro renglones para galardonar las innovaciones en productos, procesos, marketing y la excelencia en los que se reconocieron micro, pequeñas, medianas y grandes industrias en cada uno de ellos, además del renglón.

Las grandes empresas reconocidas fueron Cemex Dominicana, Fábrica de Refrigeradores Comerciales (FARCO), Mercasid, Domicen y Laboratorios Farach, mientras que las medianas destacaron Tracs, Packaging Solutions (Packsol) y Aprolka; además de Famira SRL, Zofka de León y Hair Plus, como pequeñas; concluyendo con Our Flavour, D’ecológico y Lulu For Pets, como microempresas.

Dentro de cada renglón se escogieron galardones de excelencia, siendo INDUVECA gran empresa reconocida y a Salud visual KLR, Ly Company y Tracemark Technologies, como mediana, pequeña y microempresa, respectivamente; así como también una distinción especial a La Aurora.

La iniciativa busca impulsar la competitividad y el crecimiento de la industria nacional promoviendo la innovación como eje principal para su desarrollo, tomando en cuenta aquellas mejoras significativas que han generado un impacto positivo en sus organizaciones, además de difundir la gestión empresarial y académica en materia de innovación en la industria manufacturera.

Para la escogencia de las industrias reconocidas se trabajó en una plataforma, a través de la cual cada postulante con procesos de innovación mostró su interés en participar, registrándose en PROINDUSTRIA y envió su perfil industrial requerido en las bases de la convocatoria.

