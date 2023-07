Proindustria entrega reconocimiento a 23 entidades por innovación industrial; END transmite en vivo

Micros, pequeñas y medianas empresas se alzan con mayor número de innovaciones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) realizó la primera entrega de su Reconocimiento a la Innovación Industrial, en un acto encabezado por su director general, Ulises Rodríguez, en el que se reconocieron 23 industrias de todo el país que han implementado acciones enmarcadas como prácticas innovadoras.

La iniciativa busca impulsar la competitividad y el crecimiento de la industria nacional promoviendo la innovación como eje principal para su desarrollo, tomando en cuenta aquellas mejoras significativas que han generado un impacto positivo en sus organizaciones, además de difundir la gestión empresarial y académica en esta materia.

Ulises Rodríguez, precisó que el Gobierno ha brindado un acompañamiento extraordinario a través de la creación de la Mesa de Industrialización y la promulgación de la Ley 242-20 de PROINDUSTRIA, que mejora las facilidades e incentivos para promover la innovación y la modernización industrial; además de la aprobada Política Nacional de Innovación 2030 mediante el Decreto 278-22, declarando la innovación como una prioridad nacional.

También enfatizó que esta primera edición del Reconocimiento a la Innovación Industrial que se llevó a cabo con una ceremonia realizada en el Dominican Fiesta Hotel & Casino, se constituye en un hito como muestra del compromiso del Gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader, con el que celebra los avances revolucionarios que están impulsando el crecimiento y desarrollo de las industrias dominicanas.

Al ser entrevistado por el periodista Enrique Mota y la comunicadora Julia Muñiz, en especial para El Nuevo Diario TV, el director general de PROINDUSTRIA manifestó que el Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera, busca fomentar la tímida y en ocasiones inexistente cultura innovadora de la República Dominicana.

Sostuvo que esta primera versión, que tiene como objetivo impulsar la competitividad y el crecimiento de la industria nacional promoviendo la innovación como eje principal, es un llamado a los dominicanos para que consideren si desean dar el salto hacia el desarrollo o quedarse rezagados.

“El día de hoy se trata de reconocer los avances que hemos tenido como una forma de motivar, porque aquí se está reconociendo el aporte de las industrias en materia de innovación, en lo que tiene que ver con mejoras de producción, industrialización, también con mercadeo y la forma de presentar los productos”, señaló.

El titular de PROINDUSTRIA expresó su satisfacción y orgullo por el éxito alcanzado con el Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera de República.

Rodríguez reiteró que el evento superó todas las expectativas previas y representa un hito significativo para la institución y la industria nacional y asimismo destacó que requirió de mucha valentía de atreverse a innovar y llevar a cabo la gala por primera vez.

Mipymes

La integrante de la comisión evaluadora del premio a la Innovación Industrial Manufacturera, Julissa Cruz, resaltó que las Mipymes presentaron la mayor cantidad de innovaciones este año y estimó que esto debe seguir repartiéndose, de forma tal que más industrias se vean motivadas a participar en este tipo de eventos.

Dijo que las ideas innovadoras que se presentaron en cada una de las categorías que se evaluaron, fueron realmente increíbles y esto demuestra que en República Dominicana hay mucho talento para la innovación.

“Son capacidades que deben aprovecharse y seguir incentivando este tipo de eventos y de procesos para poder seguir creciendo como nación”, expresó la directora ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

Destacó que la premiación tiene diferentes categorías para pequeñas, medianas y grandes industrias y evalúa las diferentes fases del proceso productivo que estas llevan a cabo, desde la idea hasta cómo se vende el producto innovador o la innovación.

“La verdad que es un esfuerzo que vale la pena felicitarse y que promueve la calidad, la excelencia, la eficiencia en los diferentes procesos productivos que tanto necesita República Dominicana, para seguir colocándose en los niveles de competitividad a los que aspiramos”, sumó.

Construcción

La empresa Tracks, fabricante y comercializadora de construcción ligera, fue una de las primeras galardonadas la noche durante la entrega del Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera que realiza el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.

El presidente de la empresa Tracks, Javier Acosta, manifestó sentirse orgulloso, ya que este reconocimiento es fruto del excelente trabajo, los estudios, viajes de exploración y fuerte dedicación de todos los miembros de su equipo.

En ese sentido, detalló que Tracks fue exaltada por cumplir con los últimos estándares y especificaciones del mercado mundial, logrando convertirse un espacio digno, pero al mismo tiempo al alcance de los más necesitados de nuestra sociedad.

Al ser entrevistado por este medio, Acosta precisó que su proyecto insignia son las casas económicas de alta calidad.

“El gran logro fue conformar todo aquello con las últimas especificaciones mundiales y al mismo tiempo a precios asequibles para los más necesitados”, expresó.

Productos derivados del coco

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial reconoció la calidad, el desarrollo y sostenibilidad de Villa Sol, una industria dedicada a crear productos derivados del coco.

María de León, representante de Villa Sol, dijo sentirse feliz de que el trabajo que desde hace años realiza con amor y dedicación, haya sido exaltado por marcar la diferencia en el mercado.

“Haciendo algo diferente donde los clientes no sólo ven el nombre de la marca porque se hace marketing, sino que ellos puedan decir que ese producto tiene lo que la etiqueta nos indica y este es el caso de Villa Sol Aceite de Coco”, manifestó.

Al ser abordada por periodistas de este medio, De León detalló que la marca cuenta con cinco productos comestibles y una línea de productos cosméticos.

Menor emisión de CO2

A pesar de que muchos piensan que en el campo del cemento la innovación no tiene forma de llegar, realizar mejoras a este producto fue lo que llevó a PROINDUSTRIA a otorgar a la empresa Domicem con un Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera.

Adriano Brunetti, CEO de la empresa, sostuvo que este reconocimiento fue gracias a la calidad de sus productos de bajo impacto medioambiental.

“Nosotros estamos trabajando mucho en la reducción de la emisión de CO2 y esa es una de las razones por las cuales hemos sido reconocidos, porque en el país hemos conseguido ser en los últimos dos años los que han reducido más su huella en las emisiones”, manifestó.

Al ser abordado por este medio, Brunetti expuso que el sector cementero de la República Dominicana, está dentro de los seis países de Latinoamérica que tiene una hoja de ruta para llegar a un objetivo medible en la disminución de emisiones.

“Sabemos dónde tenemos que llegar y tenemos etapas para hacer esto. Hemos sido reconocidos a nivel continental como uno de los países que está trabajando de forma más intensa para conseguir ese resultado”, precisó.

Investigaciones

El rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Julio Sánchez Maríñez, manifestó esta noche sentirse honrado por ser distinguidos con el Reconocimiento a Innovación Industrial Manufacturera que otorga el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.

Dijo entender, que además de ser la universidad que mayor número de investigaciones han generado para buscar solución al tema del sargazo, hoy son reconocidos por participar en grandes proyectos de la mano del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y ser responsables de la formación del 40 % de los ingenieros del país.

“Nos sentimos honrados, siempre tener un reconocimiento es motivador. Yo me siento doblemente honrado porque de empresa innovadora micro, cuatro estudiantes de Intec también fueron reconocidos con la empresa One Flavor, así que me voy celebrando por partida doble”, destacó el rector.

El catedrático resaltó en la cobertura especial de El Nuevo Diario, que Intec nació con el compromiso de excelencia académica y de ser partner de preferencia de la industria y del sector gubernamental en proyectos de desarrollo.

“Intec nació con el compromiso de excelencia académica y además de ser partner de preferencia de la industria y del sector gubernamental en proyectos de desarrollo, de manera que este tiene tanto valor para nosotros, como el número uno por segundo año consecutivo en el Ranking mundial de universidades”, expresó.

Huella de carbono

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, otorgó el Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera a la empresa Packsol, por ayudar a reducir la huella de carbono y la cantidad de plástico en el país, a través de sus envases eco amigables.

El gerente general de Packsol, Francisco Bendek destacó que detrás de esta distinción hay más de 150 colaboradores que están diariamente esforzándose para que su trabajo sea reconocido.

“Buscamos en los procesos eficiencia, pero no sólo eficiencia productiva, sino eficiencia sostenible, donde podamos ser más eficientes con el menor costo de energía y podamos reducir la huella de carbono y hacer nuestro producto más sostenible”, expresó.

Al ser entrevistado por El Nuevo Diario, resaltó que a través de la tecnología han eficientizado su proceso productivo, pudiendo lograr no solo menos plástico en los envases, sino hacerlos mucho más eficientes energéticamente.

Marketing Digital

La CEO de Hair Plus, Indira Marielis Ramos, recibió esta noche el Reconocimiento a Innovación Industrial Manufacturera que otorga PROINDUSTRIA, en el reglón Marketing Digital, logrando como empresa ser distinguida por segundo año consecutivo.

Ramos manifestó que el mejor marketing digital lo hacen sus propias clientas, que se han encargado durante 9 años de dejar saber que desde La Vega salen productos de una marca capilar con calidad y que llega a 29 países del mundo.

“Gracias a esas clientas que se han encargado de regar la voz, de dejar saber que de La Vega específicamente, salen para 29 países, una marca capilar que ayuda con la caída, con el crecimiento del cabello y con la hidratación”, expresó.

Resaltó que en el éxito de Hair Plus ha influido la preparación académica, que tanto ella como los miembros de su familia que están involucrados, han venido realizando para poder tener una línea de más de 30 tipos de productos para todo tipo de pelo.

Mipymes y calidad

El CEO de la compañía FAMIRA, SRL., Luis Miura, afirmó que las micro, pequeñas y medianas empresas también innovan y hacen productos de calidad, y una prueba de ello es el Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera que hoy distingue al sector.

En ese tenor, manifestó que para ellos fue una sorpresa y un honor haber sido galardonados en la categoría de producto innovador en el renglón Mipymes.

“Es importante destacar que hoy aquí las Mipymes han sido galardonadas y reconocidas por su tamaño, lo que es un fabuloso indicio de PROINDUSTRIA y del Gobierno, en reconocer que la pequeña y la mediana empresa también tienen productos innovadores y de calidad”, expresó.

Indicó que tienen 82 años en el mercado y se han mantenido innovando para poder seguir a la vanguardia y ofrecer productos de primera calidad a sus clientes y galardones como el que hoy reciben, los motivan a seguir innovando y presentando nuevas propuestas cada año.

Éxito

El representante de la empresa Our Flavorur, José Javier Fernández, consideró que la diversidad y la innovación son la clave del éxito.

Fernández manifestó sentirse honrado por haber sido reconocidos por PROINDUSTRIA en el ámbito de la Innovación, por producir productos alimenticios en frío o cámara de vacío, contrario como lo hacen otras compañías de calor.

Afirmó que de esa manera se mantiene el 98 % del valor nutricional de sus snacks de piña, mango y banana que son su mayor especialización y son el equivalente a una dosis diaria de fruta.

El joven empresario mencionó que el producto, en lugar de ser gelatinoso como se acostumbra a consumir, son frutas deshidratadas y crujientes como una galleta o una palomita, además, con sabor amplificado.

En ese sentido, precisó que esta fórmula nació con el apoyo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), para impulsar los sabrosos alimentos mencionados.

Protección de plantas

La empresa D’ Ecológico fue exaltada con un Reconocimiento a la Innovación Industrial Manufacturera, por innovar en el desarrollo de una sustancia para la sanidad de las plantas.

En ese orden, Cristóbal Núñez, representante de la empresa, expresó su agradecimiento por el reconocimiento que fue objeto por parte de PROINDUSTRIA, dentro de la categoría de empresa en el ámbito ecológico.

“Estamos muy agradecidos por este reconocimiento al esfuerzo de un equipo de técnicos investigadores, que ha venido trabajando día a día por varios años para poder desarrollar un producto ecológico por el control sanitario en la parte agrícola y pecuaria”, sostuvo.

Indicó que con esta iniciativa se ha revolucionado la productividad en el tabaco, principalmente en el arroz, llegando a controlar la roya del café y aumentado la productividad en casi un 30 % en el cereal.

Explicó a su vez, que simplemente bastó con implementar por cuatro años un plan sanitario, logrando incrementar significativamente la producción del tabaco dominicano.

Reconocimientos

En la categoría Innovación Académica, que reconoce la creación de nuevos métodos, tecnologías o procesos tecnológicos que añadan valor o faciliten la comprensión o manejo de los problemas existentes en cualquier área de la industria manufacturera, fue reconocido el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), además de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Mientras que la categoría Mayor Nivel de Innovación en la Industria, contó con cuatro renglones para galardonar las innovaciones en productos, procesos, marketing y la excelencia en los que se reconocieron micro, pequeñas, medianas y grandes industrias en cada uno de ellos, además del renglón.

Las grandes empresas reconocidas fueron Cemex Dominicana, Fábrica de Refrigeradores Comerciales (FARCO), Mercasid, Domicen y Laboratorios Farach, mientras que las medianas destacaron Tracs, Packaging Solutions (Packsol) y Aprolka; además de Famira SRL, Zofka de León y Hair Plus, como pequeñas; concluyendo con Our Flavour, D’ecológico y Lulu For Pets, como microempresas.

Dentro de cada renglón se escogieron galardones de excelencia, siendo INDUVECA gran empresa reconocida, y a Salud visual KLR, Ly Company y Tracemark Technologies, como mediana, pequeña y microempresa, respectivamente; así como también una distinción especial a La Aurora.

La premiación

Para la escogencia de las industrias reconocidas se trabajó en una plataforma, a través de la cual cada postulante con procesos de innovación mostraron su interés en participar y se registraba en PROINDUSTRIA, enviando sus perfiles industriales requeridos en las bases de su convocatoria.

