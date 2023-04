Programas Sociales del MOPC coloca techos de zinc nuevos a más de 500 viviendas en Los Alcarrizos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Dirección de Programas Sociales y Comunitarios, inició los trabajos para cambiar los techos de zinc viejos por nuevos a más de 500 viviendas de familias de escasos recursos, en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo.

Yasmina Veras, directora de Programas Sociales, explicó que por iniciativa del presidente Luis Abinader y el ministro Deligne Ascención se trabaja en el cambio de techos a viviendas ubicadas desde el puente Blanco hasta el sector Savica, cubriendo una deuda social que tiene el sector desde hace décadas.

Veras dijo que el MOPC, de común acuerdo con la Alcaldía de Los Alcarrizos, realizó un levantamiento de 500 viviendas en situación de vulnerabilidad, pero en una primera etapa se van a reparar 200 que se encuentran en situaciones más precarias.

Agregó que aparte del techado con zinc nuevo, se incluyó un amplio operativo médico, incluidas 14 especialidades, así como el reparto de agua, fumigación, desinfección, brigadas de limpieza, y el asfaltado de calles y bacheo.

Indicó que el operativo que realiza Programas Sociales del MOPC se realizó en el sector Capotillo, y que el mismo será llevado a otras comunidades, “ya que la idea es continuar con este tipo de acción”.

“Cuando empieza a nublarse, y que va a llover, es una tortura y a ellos les afecta muchísimo. Ustedes pueden ver las condiciones de esos techos, este operativo de cambio de techo va a continuar y los vamos a ir moviendo a los sectores que más lo necesitan”, dijo.

Comunitarios agradecen

Julio Lorenzo Pulinario dijo que se siente agradecido de Dios, del presidente Abinader y del ministro Deligne Ascención por llevar solución a las familias del municipio de Los Alcarrizos.

“Los moradores de Los Alcarrizos se sienten agradecidos, ya que el arreglo que se está realizando a las casas en verdad nos hacía falta, ya que es una ayuda muy significativa para todos nosotros”, explicó.

Reina Suárez, beneficiada con el cambio de techo de su vivienda, agradeció al ministro de Obras Públicas y al presidente Abinader por cambiarle la cara a su casa. “Yo estoy muy feliz, me siento muy bien y contenta porque estaba feo el zinc y ahora voy a tener un zinc nuevo, bonito y mi vivienda está más linda”, dijo.

Freddy Antonio Rodríguez explicó que la situación en que se encontraba el zinc de su vivienda era precaria, y desde que se nublaba ya estaba preocupado.

“Le agradezco mucho a los muchachos del MOPC, que desde que me vieron fueron donde mí y me ayudaron, ya que mi condición física no me permite defenderme mucho y a través de ellos y el Ministerio de Obras Públicas se está encargando de que mi casa esté como nueva”, dijo.

