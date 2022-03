Programa radial “Sobre Ruedas con Harold Abbott” cambia de horario y mantiene su éxito en audiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sobre Ruedas con Harold Abbott, que desde sus inicios se transmitía de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m., ha cambiado su horario para las 7:00 hasta las 8:00 p.m. en todo el territorio nacional por la misma emisora, la Súper 7 FM, con el objetivo de alcanzar nuevas audiencias.

El programa es conducido por Harold Abbott Llibre, Lidia López, Tony Cueto, y producido por Laura Minyetty.

“Estamos sorprendidos con lo positivo que ha sido este cambio de horario, hemos recibido una muy buena retroalimentación al respecto con llamadas de todas las zonas del país. Nos sentimos muy felices de saber que tenemos una audiencia fiel que sigue creciendo y nos acompaña en medio de los cambios”, afirmó Harold Abbott, conductor principal del programa.

Sobre Ruedas es un programa de movilidad y cuenta con segmentos que resaltan la personalidad del programa, para dar consejos a las personas que deseen comprar su primer vehículo y profundizar sobre las últimas tecnologías en las piezas de automóviles.

También cuenta con espacios con informaciones actualizadas sobre el mundo automotriz, las bicicletas, Moto GP, seguridad vial, fórmula uno y las nuevas tendencias de los vehículos eléctricos.

“Yo no me pierdo el programa, y ahora con este cambio de horario puedo llegar a casa más tranquilo y disfrutar del contenido valioso que nos preparan cada día. Gracias a ustedes he aprendido muchísimo del mundo fascinante de las ruedas”, afirmó Carlos Peralta, desde Pedernales, en una llamada a cabina.

Las mujeres también cuentan con un espacio especial dentro del programa, debido a que aparte de las informaciones transmitidas por la conductora, Lidia López, todos los martes se presenta el segmento “Mujer Sobre Ruedas”, con consejos enfocados al género femenino sobre cómo cambiar las gomas, soluciones de asistencia vial, reparación, seguridad, procesos de reclamos, entre otros, creyendo en la importancia de incluir abiertamente a las mujeres en un área que tradicionalmente se enfocaba solo en los hombres.

Además, a través de su segmento de farándula, se posibilita una mayor variedad de contenidos actualizados en relación a la industria de entretenimiento, con invitados de las diferentes ramas del arte, incluyendo a psicólogos, influencers, locutores, cantantes, actores, representantes de la industria del cine, entre otros.

El conductor principal, Harold Abbott, hace un llamado a toda la población nacional e internacional, a continuar sumándose en este nuevo horario, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., para fortalecer la comunidad y seguir compartiendo consejos prácticos para optimizar el recorrido de las personas en el área automotriz.

Relacionado