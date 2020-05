Programa “Quédate en Casa” una burla más

No hay forma alguna de que alguien me convenza de que el programa de emergencia auspiciado por el gobierno “Quédate en Casa” para auxiliar a los más necesitados con alimentos durante la cuarentana del coronavirus no fue hecho con el padrón del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Digo esto responsablemente porque la vicepresidenta Margarita Cedeño nos cree estúpidos y ha salido a defender la supuesta pulcritud del programa, cuando en realidad es una falsa porque la mayoría de los dominicanos de escasos recursos han sido excluidos.

Poner a uno de mojiganga, necesitados todos dizque a chequearse mediante con su cédula no es más que un abuso cuando sabe que uno no está aprobado para recibir la ayuda alimenticia que estipula el bendito programa que tanto han publicitado.

La mayoría de los peledeistas si figuran como beneficiarios del programa, en tanto que los demás dominicanos, pobres han sido excluidos y que me demuestran lo contrario ya que he consultado a cientos de personas y lamentablemente ninguna es beneficiaria del programa.

Igual cosa sucede con la entrega de raciones alimenticias que supuestamente llevarían casa por casa, cosa que en realidad no ha sucedido, lo que es una falta de respeto poner a la ciudadanía de mojiganga o relajo exhortándoles permanecer en su casa cuando en realidad no los van a asistir con la entrega de alimentos.

Por Luis D. Santamaria

