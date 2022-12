Prognosis de las elecciones presidenciales de 2024

Autor: Dr. Víctor Manuel Peña

Aunque falta bastante tiempo para la celebración de las elecciones de 2024, lo cierto es que no hay que ser científico para hacer una proyección exacta de esas elecciones, sobre todo las presidenciales, habida cuenta de que un peso oro, medido por la historia dominicana, que se está midiendo frente a dos novatos en el ejercicio de la política, sobre todo en calidad de candidatos presidenciales: uno, por primera vez, como candidato a la reelección y el tercero está tratando de hacer experiencia como candidato a la Presidencia de un partido que está desprestigiado y desacreditado, por no decir totalmente desacreditado y desprestigiado.

Un político desprestigiado como Hipólito Mejía ha asumido la protección total del grupo de perseguidos de Danilo Medina.

Y precisamente el candidato a la reelección presidencial por primera vez al utilizar a Hipólito en la lucha por la reelección protegiendo a Danilo para garantizar el apoyo de éste a la reelección presidencial de Abinader ha echado a perder la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La “independencia” del Ministerio Público ya no garantiza la continuidad de la lucha contra la corrupción y la impunidad, independientemente de la calidad moral y de la capacidad del Ministerio Público.

Al día de hoy lo cierto es que Leonel Fernández tiene ganadas las elecciones nacionales con muchos votos a pocos.

Y es importante apuntar que no solo se están organizando en masas en la Fuerza de Pueblo miembros de todos los sectores de la sociedad dominicana, sino que siguen juramentándose en masas dirigentes del PLD y que son muchos los dirigentes del PRM que están renunciando de ese partido y organizándose en la Fuerza del Pueblo.

Y esas renuncias masivas del PRM, del PLD y otros están ocurriendo a todo lo largo y ancho del país.

Y la impensada expulsión de dirigentes históricos del PRM ha de producir resultados inevitables e innegables en las elecciones nacionales de 2024.

Pero lo que más se destaca en contra de Abinader es que ciertamente ha hecho un gobierno muy malo: muy malo en sus ejecutorias y muy malo en sus resultados

En sus ejecutorias de políticas públicas está demostrado hasta la saciedad que es un gobierno totalmente improvisador e incapaz y no planificador.

Producto de ser un gobierno plenamente improvisador, incapaz y no planificador no ha aplicado correctamente las políticas monetaria ni la cambiaria ni la fiscal, lo que significa que las políticas de demanda agregada y las de oferta agregado no han permitido aumentar ni la eficiencia, ni la productividad ni la competitividad de la economía dominicana.

Y el gobierno sigue endeudando el país hasta más no poder: el supuesto aumento de la presión tributaria no ha podido parar ni disminuir la necesidad de financiamiento o de endeudamiento público

El gasto tributario sigue sangrando las finanzas públicas.

No obstante el curso de la actual política monetaria hay el peligro de una recesión o de un estancamiento de la producción por el aumento de las tasas de interés activas sobre el crédito bancario.

Y la inflación no ha desaparecido del escenario macroeconómico que tenemos en nuestro país.

Al no aumentar ni la productividad ni la competitividad los empleos siguen estancados.

Y las estadísticas no hablan de que en el país ha habido un mejoramiento del bienestar de la población, antes al contrario, a la gran mayoría de la población se la está llevando el mismo diablo.

En ese contexto económico y social que ha creado el gobierno de Abinader como improvisador y no planificador, no hay forma de que no crezca la candidatura del doctor Leonel Fernández.

Ni San Valdez puede alterar la actual situación económica y social del país con sus manipulaciones.

San Valdez no podrá imponer la reelección de Abinader en el 24.

Datos: El doctor Víctor Manuel Peña es economista, abogado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo

