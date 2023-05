Prófugo por muerte de Joshua afirma Dotol Nastra gestionó culpar a otro para sacar a su hijo del hecho

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un tercer implicado en la muerte del joven Joshua Omar Fernández Decena difundió un video en el afirma que el Dotol Nastra supuestamente estuvo gestionando pagarle a uno de los acusados para que asumiera la responsabilidad del hecho y de paso sacar a su hijo, Wesley Vicent Carmona Corcino, apodado el Dotolcito.

En la fílmica difundida en las redes sociales, el acusado, profundo de las autoridades, afirman que Dotol Nastra alegadamente hasta conversó con Alison de Jesús Pérez Mejía alias Chiquito, para que este se responsabilizara del caso y que le pidió un millón de pesos.

“El domingo pasado él me estaba llamando, para que yo negocee con el otro Chiquito, el que había matado al taxista, para que él se echa la culpa. El Chiquito le pidió un millón de pesos para que él. Yo mismo, yo mismo, de mi parte, yo le mandé el número a él (el Dotol Nastra) y él habló con él y de to’. Para que se eche la culpa y de to’. Entonces usted me va a ver a mí ahora dizque que fue uno que mató a ese tipo», criticó.

El tercero de los implicados en la muerte del joven Joshua Omar Fernández, dio su versión de los hechos y aseguró que no dispararon a la víctima, sino al aire y que el seguridad del centro de bebidas les disparó cuando él y sus compañeros abordaron el taxi.

El fugitivo, nombrado sólo como Luisito, a través de un audiovisual, dijo que solo se entregará a la justicia si muestran todos los videos de las cámaras de vigilancia de la discoteca en donde ocurrieron los hechos.

«Solamente me entrego si dan las cámaras de principio, del negocio de allá donde se dieron los hechos, porque dicen que fue uno que lo mató (se refiere al grupo implicado). Nosotros no lo matamos a ese chamaquito. Nosotros atracamos tres chamaquitos que estaban ahí. Entonces cuando uno se iba a montar en el carro, nos dispararon, el dueño del negocio donde estaba el privity. Entonces nosotros al montarnos en el carro, nosotros tiramos dos tiros para arriba. Nosotros no tiramos tiro a gente. Porque nadie anda en esa loquera de estar matando gente dizque por un celular ni nada de eso», relata el joven.

Asimismo, aseguró que él y los demás investigados en el caso estaban acostumbrados a realizar asaltos en diversos establecimientos de diversión nocturna, pero negó que fueran ellos quienes realizaran los disparos que ocasionaron la muerte del estudiante durante el atraco a las afueras de una discoteca en el Ensanche Naco.

Asimismo, dijo que fue Wesley Vicent Carmona Corcino (El Dotolcito), quien llamó el taxi y al llegar al centro de diversión cogió las dos pistolas y aprovechó que el dueño lo conoce y entró con las armas sin que los revisen a ningunos en la puerta.

También aseguró que quien armó el atraco fue el Dotolcito, ya que este fue quien los llamó casi a las 2:00 de la mañana informándoles que en la discoteca habían muchas personas, que fueran hacía allá a «buscarse par de pesos».

Del mismo modo, el prófugo señala que el taxista, Danil Ramírez Santana, que los transportó, sí tenía conocimiento de los hechos y que además de «confianza» del Dotolcito, por lo que también estaría implicado en el caso.

Añade que Wesley Vicent no ha dado la versión real de los hechos para no dañarle la imagen al papá, del cual asegura le pidió al otro nombrado Chiquito que se eche la cupa de la muerte del Jhosua.

«Busquen los videos, de principio a fin. Esto va para todos lados (se refiere al audiovisual de sus declaraciones), y se lo estoy diciendo al Dotol. El domingo pasado él me estaba llamando para que yo negocie con el otro Chiquito, el que había matado a un taxita, para que él se eche la culpa. Chiquito le pidió un millón de pesos a él», expresó Luisito.

Se recuerda que por la muerte Joshua Omar Fernández Decena, quien falleció en medio de un asalto el pasado 16 de abril del año en curso, en el Distrito Nacional, están siendo procesados Wesley Vicent Carmona Corcino (El Dotolcito) y Alison de Jesús Pérez Mejía.

Mientras que el nombrado Luis se encuentra prófugo de las autoridades

