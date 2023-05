Productor musical LuiyitoX se pronuncia contra disquera por falta de pago

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El productor musical Jorge Luis Almonte Lizardo, mejor conocido como LuiyitoX, recurrió este viernes a las redes sociales para lanzar un grito de auxilio debido a que este establece que nunca ha recibido regalías por sus obras musicales. El productor alega que por desconocimiento del negocio ha sido explotado musicalmente sin retribución por parte de su editora musical, Most Wanted La Familia Records INC.

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, LuiyitoX reveló que ha estado trabajando con la compañía durante varios años, calificó como una mala elección en su vida profesional al firmar el acuerdo con esta compañía. Según el productor, la editora musical ha incumplido varios acuerdos y contratos antes establecidos.

“Me siento mal, me siento golpeado por esta situación porque tú no me cumples, pero tú te beneficias de mi” dijo el joven productor. Además, reveló que la situación de impago está acarreando situaciones en su vida personal. “Yo no quiero dar pena, pero en realidad da pena que un productor que ha trabajado con tantos artistas grandes cuando yo entro a mi banking lo que veo es deudas, problemas, quizá no tengo para comprarle una leche a mi hija, son cosas que me dan vergüenza” agregó.

Según explica el video, tal situación ha desencadenado en traumas en su físico como obesidad y llegar a ser medicado. Tras la publicación de su video, LuiyitoX ha recibido el apoyo de varios colegas de la industria musical, y en muestra de solidaridad han compartido su publicación en las redes sociales.

LuiyitoX quien produjo el éxito de Yailin y Anuel “Si tú me buscas”, “Solo Tu y Yo” el más reciente sencillo de Yailin y Shadow Blow y “Mala” de Tokischa y Nino Freestyle, también ha trabajado con otros artistas como Danny Ocean, y los dominicanos, Químico Ultra Mega, Black Jonas Point, entre otros.

