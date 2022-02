Productor Jaime Suárez le abre las puertas de Times Square a varios artistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK. – Jaime Suárez, reconocido abogado en el área de Miami, y valioso productor ejecutivo de la industria musical, quien a través de su compañía Welcome To Times Square ha promovido importantes talentos de la música y el entretenimiento; realizó una importante alianza con los artistas Alcover ganador de Grammy, J.O Music y Luis Vargas para participar en las producciones y promover su música, videos y eventos en diferentes carteleras ubicados en la ciudad de Miami Y Times Square en New York.

Welcome To Times Square es un proyecto con el cual, Suárez busca impulsar talentos que buscan una oportunidad de llegar a la Gran Manzana ubicada en Nueva York.

Jaime siempre tuvo el sueño de poder ayudar a más personas. Lo ha logrado desde su profesión, pues como abogado y su exitosa marca 786ABOGADO, día a día llegan casos en los que su mayor motivación es hacer frente a las injusticias sociales. Sin embargo, también rondaba el anhelo de crear una forma diferente de experimentar una visita a Nueva York y, al mismo tiempo, proyectar el talento de aquellas personas que buscan una oportunidad para proyectar su imagen. Así es como nace el proyecto welcometotimessquarecom un proyecto de entretenimiento.

Jaime Suarez no solo ha colaborado con talentos musicales, también importantes influencers, actrices y artistas, como la artista visual Laura Chirino, donde su arte fue exhibido en varias carteleras digitales en Estados unidos.

Jaime Suárez nació en Cuba en 1966. Luego su familia se mudó a España donde vivió un año. Más tarde, viajó a Estados Unidos, radicando así en Nueva York, Nueva Jersey y el norte de Kansas, en este último lugar aprendió a leer y escribir en inglés. Tiempo después se fue a Miami, donde realizó su vida académica. Es hijo de padres dedicados a la medicina, pero su interés por la abogacía y los medios de entretenimiento, lo llevaron a ayudar a más personas a través de su carrera como abogado y de su emprendimiento en los medios.

Actualmente, Jaime continúa laborando como abogado y como parte del equipo de https://welcome-to-times-square.com/, adquiriendo un compromiso social para que más personas alcancen sus metas y puedan disfrutar de lo que las plataformas digitales nos ofrecen.

