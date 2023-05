Producción de The Voice Dominicana dice inversión supera ingresos y «se esfuerzan» en cumplir con pagos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La empresa Four and Four Production, SRL, encargada de la producción del reality show “The Voice Dominicana», compartió un comunicado de prensa en el que aclara que la inversión realizada en el programa supera sus ingresos y que se esfuerzan en cumplir con los pagos pendientes.

“Nuestra empresa atravesó por una situación de precariedad económica, ya que el presupuesto de gastos para producir la producción, fue mayor a los ingresos por las ventas de publicidad y por la inversión de capital por parte de los accionistas de la compañía”, se lee en la misiva.

En ese orden, destacan que actualmente se encuentran realizando esfuerzos financieros para terminar de pagar los compromisos económicos pendientes con suplidores, contratistas y colaboradores.

“Agradecemos la comprensión y apoyo de nuestros socios comerciales, suplidores, contratistas y colaboradores que, durante este período desafiante, creyeron en nosotros’’, dice Four and Four.

También aseguraron que gracias a esos socios pudieron ofrecer oportunidades al talento nacional y puestos de trabajo a muchas personas en el año 2020 durante la pandemia.

Finalmente, en el comunicado desmienten las acusaciones difamatorias y supuestos falsos montos que adeudan, así como la mala administración gerencial de la que se les acusa en los medios de comunicación.

El escándalo

El comunicado de prensa que fue publicado en la historia de Instagram del reality show, sale a la relucir luego de que la presentadora y conductora del show, Luz García, afirmara que junto a otros compañeros fue demandada por difamación.

Se recuerda que la ganadora de la segunda temporada del reality, Adriana Green, también denunció que aún no se le ha pagado lo acordado por haber ganado, la suma de 1 millón de pesos.

La misma denuncia han hecho artistas y otros talentos que participaron en el show, entre los que se citan a Eddy Herrera y Milly Quezada.

